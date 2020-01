Jean-Denys Choulet représente d'excellents souvenirs pour Roanne. Sous la coupe du technicien actuellement âgé de 61 ans, le club a remporté le titre de champion de France et la Semaine des As en 2007. Le coach avait notamment pris en main La Chorale en 2000 et était resté sur le banc jusqu'en 2011. Sa mission, aujourd'hui, sera de sauver son équipe, qui reste sur trois défaites de suite, de la Pro B.

Le nouvel entraîneur de Roanne succède à Maxime Boire, qui avait déjà remplacé le 22 octobre dernier, après cinq journées (une victoire), Laurent Pluvy au poste d'entraîneur, lequel avait pourtant contribué à la remontée de l'équipe roannaise au plus haut niveau national après six ans de purgatoire. Par ailleurs, Emmanuel Brochot, ancien président entre 2005 et 2013, s'est "rapproché de la direction de la Chorale et notamment de son président Daniel Perez", a précisé le club dans un communiqué.