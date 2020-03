A cause de la pandémie de coronavirus, la Jeep Elite et la Pro B restent suspendues "jusqu'à nouvel ordre", a annoncé mardi la Ligue nationale (LNB) dans un communiqué. La LNB avait dans un premier temps suspendu ses championnats jusqu'au 31 mars.

"La reprise est toujours souhaitée mais se fera conformément aux décisions gouvernementales, dans le respect total et prioritaire de la sécurité et santé des joueurs, des équipes de support et du public", a expliqué mardi la LNB à l'issue d'une réunion de son comité directeur. En revanche, le Championnat Espoirs est définitivement arrêté, et la LNB "communiquera au plus tard début mai sur son classement définitif et palmarès".