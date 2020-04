JEEP ELITE - L'entraîneur de la Chorale de Roanne Jean-Denys Choulet, a prolongé de deux ans son contrat, a annoncé jeudi le club ligérien, 16e (sur 18) du championnat Elite au moment de la suspension des matches en raison de l'épidémie de coronavirus.

Jean-Denys Choulet et la Chorale de Roanne, l'histoire se prolonge de deux ans. Choulet (61 ans), qui avait déjà dirigé l'équipe roannaise entre 2000 et 2011, avec un doublé historique en 2007 (championnat de France-semaine des As), est désormais lié à la Chorale jusqu'en 2022. Egalement champion de France à la tête de l'Elan de Chalon-sur-Saône en 2017, il était revenu au club le 3 janvier dernier en remplacement de Maxime Boire pour mener l'opération maintien avec un contrat jusqu'à la fin de la présente saison.

Jean-Denys Choulet "travaille désormais à la construction de son groupe en vue de la reprise de la compétition espérée à l'issue de l'état d'urgence sanitaire", précise un communiqué du club. L'ensemble des rencontres du championnat de France messieurs Elite a été suspendu depuis la mi-mars. La reprise ne devrait pas intervenir avant septembre.

