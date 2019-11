Dijon a stoppé la belle série de Cholet en l'emportant à la Meilleraie 85 à 72, samedi, lors de la 10e journée du Championnat de France de basket. Les Choletais restaient sur six victoires d'affilée mais, sans leur intérieur américain Chris Horton, ils sont passés à côté de leur match contre les Dijonnais, avec qui ils partageaient la quatrième place. La JDA avait déjà creusé un énorme écart à la pause (+30) et n'a jamais été inquiétée. L'intérieur américain Richard Solomon et l'arrière nigérian Rasheed Sulaimon ont été les meilleurs marqueurs du club bourguignon avec 20 points chacun. Les Dijonnais (8 victoires, 2 défaites) se trouvent provisoirement seuls troisièmes en attendant le match de Monaco face à Nanterre, dimanche en Principauté.

Villeurbanne, qui accueillera Châlons-Reims lundi, reste le seul club invaincu et devance d'une longueur Boulogne-Levallois, vainqueur vendredi de Chalon-sur-Saône (92-88). Limoges a battu Orléans 99 à 87 en deuxième période (-2 à la pause) grâce à l'adresse de ses shooteurs français Hugo Invernizzi et Nicolas Lang (20 points chacun) et à un gros total de 15 paniers à trois points. Pau-Orthez a relevé la tête après une série de cinq revers en dominant Gravelines 89 à 80 en fin de match (égalité à moins de cinq minutes de la sirène). L'intérieur Nicolas De Jong a marqué 19 points pour l'Élan béarnais. Strasbourg a équilibré son bilan (5-5) en remportant une bonne victoire à Antarès contre Le Mans 90 à 82 avec 22 points du meneur américain Travis Trice.