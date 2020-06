JEEP ELITE - Le meneur américano-bosnien, DJ Cooper, suspendu deux ans après un contrôle positif à une substance anabolisante (HCG) en 2018, s'est engagé avec l'Elan Chalon, a annoncé mardi le club de basket de Saône-et-Loire.

DJ Cooper, suspendu deux ans après un contrôle positif à une substance anabolisante (HCG) en 2018, s'est engagé avec l'Elan Chalon. Le joueur, aujourd'hui âgé de 29 ans, jouait alors à Monaco et avait été sanctionné d'une suspension courant jusqu'au 24 juin 2020. Cooper, qui a été formé à l'Université de l'Ohio, a évolué en Europe au Paok Salonique, Panathinaikos et AEK Athènes, en Grèce, puis en Russie à Krasnoïarsk et Krasny Oktyabr.

Il est arrivé dans le championnat de France en 2015 à Monaco avant de signer à Pau-Lacq-Orthez en 2016-2017, saison au terme de laquelle il a été nommé meilleur joueur de la LNB puis MVP de la Leader's cup en 2018. Après avoir rejoint Gravelines, où il n'est resté que l'espace de quatre matches, il avait fait son retour à Monaco pour l'exercice 2017-2018.

