JEEP ELITE - L'entraîneur Frédéric Fauthoux et le club de basket de Boulogne-Levallois ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration un an avant la fin du contrat qui les liait, ont annoncé les Metropolitans 92 lundi dans un communiqué.

Frédéric Fauthoux et Boulogne-Levallois, c'est terminé. "Freddy nous a fait part cette semaine de sa volonté de quitter le club. Il souhaite donner une suite différente à sa carrière", a indiqué le club francilien à propos de son entraîneur. "Même s'il est encore sous contrat jusqu'en 2021, nous comprenons sa décision et avons trouvé un accord avec lui pour une séparation en fin de saison", a-t-il ajouté. Avant de conclure : "On ne retient pas quelqu'un qui veut partir".

Fauthoux est arrivé sur le banc de Levallois en 2015 et a dirigé l'équipe pendant cinq saisons. Avant l'interruption de la saison à la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19, les Metropolitans 92 occupaient la quatrième place du classement, derrière le trio Monaco, Villeurbanne et Dijon. Pour Boulogne-Levallois, il s'agit du deuxième départ important après celui de Boris Diaw de la présidence du club, officialisé il y a sept jours. L'emblématique capitaine des Bleus de la génération Tony Parker est un ami de Frédéric Fauthoux, avec qui il a joué en début de carrière à Pau-Orthez.

