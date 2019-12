OL Groupe, la holding cotée contrôlant l'Olympique lyonnais, va accroître sa participation au capital de son nouveau partenaire, le club de basket-ball de l'ex-champion Tony Parker, l'ASVEL, selon un communiqué publié lundi. La participation de l'OL dans l'ASVEL, un club historiquement lié à la ville de Villeurbanne (banlieue de Lyon), va passer de 25%, son niveau depuis l'annonce fin juin de l'engagement d'une coopération entre les deux entités sportives, à 31,67%.

OL Groupe a obtenu ces parts supplémentaires auprès "d'autres actionnaires" de l'ASVEL, non identifiés mais dont on pourrait supposer qu'il s'agit de Tony¨Parker lui-même, récemment devenu l'ambassadeur du club sur le marché américain. Les cédants vont être rémunérés en actions OL Groupe autodétenues par le groupe de Jean-Michel Aulas. Ils obtiendront en échange de leurs parts 275.657 actions OL Groupe, ce qui, au cours de clôture du titre lundi, valorise la transaction à un peu plus de 800.000 euros. Après cette opération, OL Groupe détient encore plus de 643.000 de ses propres actions, pour une valeur proche de 2 millions d'euros.