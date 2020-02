Cinq jours après le départ de l'arrière international français Edwin Jackson, Villeurbanne (Élite) a annoncé lundi le recrutement de l'Américain Davion Berry qui évoluait depuis le début de la saison en championnat russe. L'arrière de 28 ans a rejoint l'effectif "jusqu'à la fin de la saison, avec une année de contrat supplémentaire en option", a annoncé l'ASVEL dans un communiqué.

Spécialiste du tir à trois points (40,9%), Davion Berry (1,95 m) était la principale arme offensive cette saison de son équipe, l'Enisey Krasnoïarsk, avec 18,1 points, 3,3 rebonds et 3 passes décisives en 30,7 minutes en moyenne. Il a notamment inscrit 23 points face au CSKA Moscou en septembre dernier.

Également passé par la G-League (antichambre de la NBA), l'Allemagne (Tübingen) et la Grèce (Kolossos et Panionios), il rejoindra le groupe en ce début de semaine, a précisé l'ASVEL. Berry remplace poste pour poste Edwin Jackson (30 ans), prêté à sa demande la semaine dernière au club espagnol d'Estudiantes Madrid. L'arrière était mécontent de son temps de jeu et avait notamment fait part de sa frustration peu avant son départ.