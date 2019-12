Le Mans enchaîne et Roanne se relance

L'heure est à la relance pour Roanne. Ce vendredi, les Roannais, battus précédemment dans leur salle par Pau et à Bourg-en-Bresse, se sont repris après avoir pourtant été dominés lors des deux premiers quarts-temps (36-38). Mais grâce à son trio de choc Miller (23 pts, 4 passes décisives)-Reed (21 pts, 6 rebonds)-Burton (15 pts, 4 rds, 2 pd), la Chorale est passée devant dès la fin du 3e quart-temps pour conclure la partie avec 15 points d'avance.

De son côté, Le Mans, vainqueur (104-83) mardi devant Levallois après quatre défaites de rang, est allé confirmer son embellie sur le parquet du Portel en creusant l'écart décisif en seconde mi-temps, les deux équipes étant à égalité à la pause (38-38). Hassel (19 pts) et Joe Alexander (18 pts) ont été les meilleurs marqueurs de la rencontre pour Le Portel, mais les Manceaux ont pu compter sur un collectif plus performant avec cinq joueurs à 12 points ou plus.

Le Mans grimpe à la 10e place et peut espérer, avec cinq victoires, arracher le 8e et dernier ticket pour la Leaders Cup. Le leader invaincu du Championnat Villeurbanne se rendra dimanche dans la salle de son dauphin Boulogne-Lavallois.