ELITE - Strasbourg poursuit son recrutement et a annoncé vendredi la signature du pivot nigérian Ebuka Izundu, en provenance du Real Betis Séville (1re div. espagnole), 7e recrue durant l'intersaison du club de basket alsacien.

Strasbourg bâtit son équipe à marche forcée pour la saison prochaine. En annonçant l'arrivée d'Ebuka Izundu vendredi, l'équipe alsacienne a déjà enregistré sa 7e recrue de l'intersaison. Intérieur athlétique et mobile doté d'une grosse marge de progression, le Nigérian de 24 ans devrait être la doublure de Yanis Morin, engagé par la SIG début mai. Les deux joueurs culminent à 2,08 m.

Izundu, formé à l'université de Miami mais non drafté en NBA, vient renforcer une équipe de Strasbourg qui sort d'une année compliquée et présentera un tout nouveau visage à la rentrée. Outre Morin (Châlons-Reims) et lui, la SIG a engagé les Français Léopold Cavalière (Pau-Lacq-Orthez) et Jean-Baptiste Maille (Châlons-Reims), ainsi que les Américains Wes Clark (Cantu, 1re div. italienne), Ishmail Wainright (Rasta Vecha, 1re div. allemande) et DeAndre Lansdowne (Brescia, 1re div. italienne).

Strasbourg, seulement 10e du championnat Elite au moment de son interruption mi-mars, a connu une saison compliquée et s'est notamment séparé fin janvier de son entraîneur emblématique, le sélectionneur de l'équipe de France Vincent Collet. Celui-ci a été remplacé par le technicien finlandais Lassi Tuovi, qui a vu son contrat prolongé début avril pour les deux prochaines saisons.

