Le Championnat de France tourne au ralenti depuis la fin octobre et le huis-clos imposé aux clubs en raison de la situation sanitaire et la pandémie de Covid-19. De grosses différences existent entre les équipes: 13 matches joués par Boulogne-Levallois, 8 seulement par Boulazac. Vendredi à Orléans (quatre victoires pour six défaites), les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont été menés d'un point (85-84) à une vingtaine de secondes du buzzer mais Jaleel O'Brien a inscrit le panier décisif pour les joueurs du Rocher à six secondes de la fin (86-85). Monaco s'est reposé sur trois joueurs -le pivot français Mathias Lessort (21 points), l'arrière américain Rob Gray (22 pts) et le meneur américain Dee Bost (18)- pour venir à bout d'Orléans.