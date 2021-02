Le championnat de France va reprendre à plein régime à partir de début mars, après avoir tourné pendant quatre mois au ralenti en raison de la pandémie de Covid-19, a décidé lundi l'assemblée générale de la Ligue (LNB). La Jeep Elite reprendra au début du mois de mars avec quatre matches au moins par équipe, puis six en avril, onze pour certaines équipes en mai et enfin six sur la première quinzaine de juin, avec l'espoir de disputer dans leur intégralité les 34 journées de la saison régulière avant le 15 juin. Au total, ce sont 216 matches qui doivent encore être disputés.