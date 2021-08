Les Metropolitans viennent de signer un joli coup. Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe de France vice-championne olympique il y a deux semaines à Tokyo, s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec Boulogne-Levallois, 6e du championnat de France 2020-21 et engagé cette saison en Eurocoupe (C2 derrière l'Euroligue). "Avec la signature de son nouvel entraîneur, les Metropolitans 92 se tournent désormais vers la saison prochaine avec beaucoup d’ambitions, et la volonté de performer sur la scène nationale et européenne", indique le club francilien

Comme lorsqu'il dirigeait Strasbourg entre 2011 et 2019, Vincent Collet devrait avoir la double-casquette entraîneur-sélectionneur. Ce mercredi, L'Equipe annonce que le technicien tricolore serait proche de prolonger son contrat avec la fédération française de basket.

