Guerschon Yabusele file au Real Madrid. Actuellement en préparation pour les Jeux Olympiques avec l'équipe de France, Guerschon Yabusele (25 ans, 2,03 m, 118 kg) fait partie des douze joueurs retenus par Vincent Collet pour disputer les JO-2020 de Tokyo (23 juillet-8 août). Au Real, il retrouvera son coéquipier à l'Asvel et en équipe de France, le meneur de jeu Thomas Heurtel, qui a également signé chez les Madrilènes pour la saison 2021/22. Deux autres tricolores évoluent au Real: le pivot Vincent Poirier, présent avec les Bleus pour préparer les Jeux, et l'arrière ou ailier Fabien Causeur.

Formé à la Chorale de Roanne, Yabusele a été drafté en 16e position par les Celtics en juin 2016. Il a disputé 74 matches de saison régulière NBA et 16 matches de play-offs avec la franchise de Boston, sur les saisons 2017/18 et 2018/19. Il a également évolué en G-League (ligue mineure américaine) avec les Red Claws du Maine, et dans le championnat chinois avec Shanghai (2016/17) et Nankin (2019/20), puis a rejoint l'Asvel début 2020, lorsque le championnat chinois s'est arrêté en raison de la pandémie de Covid-19. Avec le maillot de l'Asvel, il a remporté la Coupe de France et le titre de champion cette saison.

