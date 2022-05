Imaginez l'équipe de France aux JO de Paris avec Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert et Joel Embiid. Selon les informations de RMC Sport , voir la star des Philadelphie 76ers avec le maillot des Bleus est une possibilité qui pourrait prendre de plus en plus d'épaisseur dans les prochaines semaines. En effet, le joueur de 28 ans aurait enclenché des démarches administratives en France et un séjour dans l'Hexagone serait même prévu en juin afin de les finaliser.