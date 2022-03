Pieds sur la table, sourire aux lèvres et micro en main, Kevin Durant était bien détendu cette semaine lors de sa participation au podcast The ETC's de The Boardroom. La superstar des Brooklyn Nets est notamment revenue sur sa séquence de trash talking avec Evan Fournier lors du récent derby de Big Apple entre les Nets et les Knicks, le 13 mars. Tout le monde a d'abord cru que Durant avait chauffé le Frenchy de New York en français dans le texte, mais il n'en était rien.

"Je ne lui ai pas parlé français. Je lui ai dit qu'il était un 'mini'", a précisé le double champion NBA, qui avait utilisé un geste assez évocateur avec les doigts... Pourquoi tant de griefs envers Evan Fournier ? Parce qu'il a le malheur d'être… français. Depuis les derniers Jeux de Tokyo l'été dernier, la rivalité entre Team USA et les Bleus a pris un nouveau tour avec une double confrontation, l'une remportée par l'équipe de France en phase de poules, la seconde par les Etats-Unis en finale. Mais en dépit de ce dénouement heureux pour les Américains, Durant n'a pas oublié ce revers du début de tournoi olympique.

"J'ai juste quelque chose contre cette équipe de France, assène Durant dans le podcast de The Boardroom. Ils nous ont battus aux Jeux Olympiques et je n'aime aucun d'eux, même si je les respecte. Ce sont de très bons gars et si je les vois en dehors du terrain je les prends dans mes bras. Mais c'est une de ces équipes que je n'aime simplement pas. J'ai juste envie de les battre et de le faire avec la manière, juste parce qu'ils nous ont battus aux J.O. C'est pour ça que j'étais comme ça sur le terrain contre Evan Fournier l'autre jour."

J'ai toujours aimé son jeu, mais quand je joue contre lui, j'ai juste envie de le battre et de lui botter le cul

C'est tout particulièrement vrai dans le cas de Fournier, pour diverses raisons. D'abord parce que l'ancien du Magic d'Orlando a particulièrement brillé sur la scène olympique au Japon. Et comme en prime il porte le maillot des Knicks.

Mais au fond, le mot-clé ici, c'est "respect". On ne prend pas la peine de se préoccuper de ce qui ne vous inquiète pas. Et là encore, le cas Fournier, pas si "mini" que ça a priori, se distingue manifestement des autres aux yeux de Kevin Durant :

"Evan joue avec beaucoup de swag et les jours où il met ses shoots, il peut devenir agaçant. J'ai toujours aimé son jeu, mais quand je joue contre lui, j'ai juste envie de le battre et de lui botter le cul, comme à ses gars. C'est une forme de respect".

Qui sait si cela ne constituera pas une bonne raison pour Kevin Durant de répondre à l'appel de la sélection américaine lors des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Tout le monde l'a en tout cas compris, à commencer par les Américains, plus question de prendre de haut cette équipe de France qui avait déjà battu Team USA lors du Mondial 2019, en quarts de finale.

Un Fournier de rêve, un finish de feu : le résumé de la folle victoire des Bleus

