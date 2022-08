Les Bleus débutent leur prépa de la meilleure des manières. A trois semaines du début du Championnat d'Europe de basket, l'équipe de France, vice-championne olympique , a bien lancé son mois de préparation en dominant dimanche les Pays-Bas (98-65) à la Kindarena de Rouen, grâce notamment à son tandem de stars NBA, Evan Fournier et Rudy Gobert.

Pour leur premier des six matches, dont deux qualificatifs à la Coupe du monde 2023, prévus en août avant la compétition continentale où ils viseront "l'or", les Bleus se sont appuyés sur l'arrière des Knicks (15 points), leur nouveau capitaine, et le pivot des Minnesota Timberwolves, proche du double-double (12 points et 9 rebonds).

Une entame diesel pour les Bleus

En l'absence des cadres Nicolas Batum et Nando De Colo qui font l'impasse sur l'Euro et privés de trois joueurs sur blessures, dont deux forfaits au Championnat d'Europe, le pivot Moustapha Fall (cuisse) et le phénomène de 18 ans, Victor Wembanyama (psoas), les Bleus ont alterné les séquences défensives difficiles et les phases offensives de qualité. Le contrecoup d'une semaine de préparation intensive à Nanterre.

Irréguliers jusqu'à la mi-temps (45-39), les champions d'Europe 2013 ont élevé leur intensité défensive dans le troisième quart-temps en infligeant un 25-0 à cheval sur le troisième et l'ultime quart-temps, grâce notamment à Evan Fournier, auteur de 13 points en 10 minutes.

En l'absence du pivot Moustapha Fall, forfait pour l'Euro, le pivot Vincent Poirier a parfaitement suppléé Gobert, en cumulant 11 points et 8 rebonds.

Maledon et Okobo se montrent

Sur les postes extérieurs, le jeune Theo Maledon (21 ans) et Elie Okobo ont marqué des points dans la course à la sélection des 12 joueurs pour l'Euro en terminant avec respectivement 9 et 8 unités. Les deux joueurs en concurrence, Thomas Heurtel (5 points) et Frank Ntilikina (2 points) ont été plus discrets. Collet avait d'ailleurs opté pour un cinq de départ avec Heurtel, afin de dynamiser le jeu de l'équipe de France.

Un adversaire d'un autre calibre attend les Bleus pour les deux prochains matches amicaux. L'Italie, battue par la France en quarts à Tokyo, viendra les mettre à l'épreuve le 12 août à Bologne et le 16 août à Montpellier. La France clôturera sa série de matches amicaux avec la réception de la Belgique le 18 août.

Puis se dérouleront les deux matches qualificatifs à la Coupe du monde 2023. La France jouera la République tchèque le 24 août et la Bosnie-Herzégovine, le 27 août.

