La FIBA suspend ses compétitions en raison de la pandémie du coronavirus

La Fédération internationale de basket (FIBA) suspend toutes ses compétitions en raison de la pandémie de coronavirus. La FIBA continuera "de surveiller la situation sur une base quotidienne, et évaluera les options pour la poursuite ou non des compétitions respectives, quand et si la situation le permet", a-t-elle indiqué. Elle gère notamment les compétitions de clubs de l'Euroligue dames (1er niveau), l'Eurocoupe dames (2e), ainsi que la Ligue des champions messieurs (3e niveau)..

Elle organise toutes les compétitions de sélections nationales, dont les tournois de qualification olympique chez les messieurs qui sont prévues pour l'instant du 23 au 28 juin.