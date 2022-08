Ce jeudi, l'équipe de France a clôturé sa série de matches amicaux avant l'Euro par une quatrième et nette victoire (90-71) face à la Belgique, à quinze jours du début de la compétition en Allemagne (1-18 septembre).

Ad

Les Bleus, médaillés d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier, enchaînent une quatrième victoire après les deux succès devant l'Italie (100-68, déjà à Montpellier, et 78-77 a.p. à Bologne) et celui contre les Pays-Bas (89-65). Avant de partir en Allemagne, l'équipe de Vincent Collet jouera deux rencontres de qualification pour la Coupe du monde 2023, contre la République tchèque mercredi à Paris et en Bosnie-Herzégovine le 27 août.

Basketball Gasol honoré : les Lakers retirent son numéro 16 IL Y A 16 HEURES

NBA Warriors - Lakers en ouverture de la saison, Chicago - Detroit à Paris IL Y A UN JOUR