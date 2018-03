La sélectionneuse Valérie Garnier tente l'expérience turque à Fenerbahçe

Elle s'est engagée pour la fin de la saison et pour la suivante avec les féminines du club stambouliote, actuellement 3es du Championnat de Turquie. Elle n'entraînait plus en club depuis son départ de Bourges en 2017 où elle avait passé six saisons (trois titres de championne). "Tout s'est fait dans la précipitation. J'étais prête à reprendre une équipe. J'avais envie de rejoindre un club à l'étranger. Vu la notoriété de celui-ci, on n'hésite pas beaucoup", a-t-elle déclaré à l'AFP.

A la tête des Bleues depuis 2013, elle aura la double casquette d'entraîneure de club et de sélectionneuse, comme son homologue Vincent Collet chez les hommes (Strasbourg). "Il y avait un impératif, c'était d'être libérée pour les temps forts de l'équipe de France. C'est acté. Je trouve ça intéressant. On est toujours dans le coaching, on voit les joueuses en direct", a dit l'ancienne joueuse de Mirande.

Garnier remplace à Fenerbahçe Firat Okul, limogé à la suite de l'échec de ses joueuses en quart de finale de l'Euroligue après sept participations consécutives au Final Four (3 finales, aucun titre). "Je vais découvrir le club, la métropole, d'autres joueuses. C'est un peu sortir de sa zone de confort et c'est ce que je voulais aussi. J'avais juste besoin de souffler un peu (après Bourges). Depuis le début de l'année j'étais prête à repartir", a-t-elle dit.