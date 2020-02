Villeurbanne, troisième du Championnat de France, a corrigé le dixième, Strasbourg (91-72), en quarts de finale de la Leaders Cup de basket, vendredi à Marne-la-Vallée, et rejoint Boulogne-Levallois, quatrième en Jeep Elite, en demies de la compétition de mi-saison de basket. L'ASVEL stoppe ainsi l'hémorragie après deux défaites consécutives en championnat et quelques turbulences en coulisses (critiques de l'arrière Edwin Jackson écarté puis prêté à l'Estudiantes Madrid), et s'offre l'occasion de prendre sa revanche samedi (18h) sur les Metropolitans 92, qui leur ont infligé leur premier revers à domicile en Elite il y a cinq jours (79-69).

En revanche pour Strasbourg, tenant de la Leaders Cup, c'est la quinzième défaite sur les seize derniers matches disputés, toutes compétitions confondues. Les Alsaciens, huitièmes de la phase aller, ont glissé à la dixième place d'Elite, à deux victoires du top 8 synonyme de play-offs.