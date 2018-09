LeBron James prendra la suite de Michael Jordan pour "Space Jam 2"

La maison de production de la superstar de la NBA, SpringHill Entertainment, a dévoilé mercredi une photo d'un vestiaire avec des casiers au nom de LeBron James, Ryan Coogler, le réalisateur de "Black Panther", et... Bugs Bunny.

Le metteur en scène Terence Nance, qui réalise une série actuellement diffusée sur la chaîne HBO, sera derrière la caméra pour "Space Jam 2". Le film sera produit par Ryan Coogler, récemment complimenté par LeBron James pour son travail sur "Black Panther".

Dans le premier opus, un classique populaire des années 1990, Bugs Bunny et ses amis (Daffy Duck, Silvestre, etc.) devaient s'imposer lors d'un match de basket-ball face à des aliens qui avaient volé le talent des plus grands joueurs de la NBA de l'époque (Larry Bird, Patrick Ewing, etc.). Seule solution pour les Looney Tunes: recruter le plus grand basketteur de tous les temps, Michael Jordan.

Une première pour le "King"

Les rumeurs autour d'une suite allaient bon train depuis longtemps, mais rien d'officiel n'avait été annoncé. "Cette collaboration pour Space Jam est bien plus que simplement moi et les Looney Tunes se réunissant pour faire un film", a déclaré le "King" LeBron James au Hollywood Reporter.

L'ancien champion NBA avec les Cleveland Cavaliers a déjà fait des apparitions devant la caméra ou prêté sa voix pour des films d'animation, mais c'est la première fois qu'il sera au centre d'une production hollywoodienne à aussi gros budget. Le premier "Space Jam", sorti en 1996, avait rapporté plus de 230 millions de dollars au box-office à travers le monde.

Ce nouveau film ne manquera pas de relancer les comparaisons entre Jordan et James, un des débats préférés des fans de basket-ball.