Alors que les play-offs commencent dans quelques heures pour LeBron James, la star des Los Angeles Lakers est apparue sous une autre tenue la nuit dernière. Sa société Uninterrupted a révélé un premier visuel de James sous le maillot de la Tune Squad, la formation qu'il composera avec les Looney Tunes dans le prochain Space Jam.

LeBron James sur les traces de Michael Jordan. Depuis son entrée en NBA, LBJ ne cesse d'être comparé à l'ancienne superstar des Bulls pour leurs exploits sur les parquets de NBA. La filiation prendra aussi vie sur grand écran en 2021 avec LeBron James dans le rôle de la star du basket aux côtés de Looney Tunes dans Space Jam, A New Legacy, la suite du film dans lequel Jordan avait un peu plus accentué sa notoriété aux yeux du grand public en 1996. Peu d'informations ont filtré jusque-là sur cette suite, hormis son report à l'année prochaine à cause du coronavirus. C'était jusqu'à la nuit dernière.

Dans la soirée de lundi, la société de production de LeBron James, Uninterrupted, a dévoilé en exclusivité aux étudiants de son école "I Promise" puis sur les réseaux sociaux une première image de James en tenue, prêt à affronter les Monstars. Pour la sobriété, on repassera avec un maillot aux teintes bleues, oranges et jaunes. Mais pour la hype, LBJ a comme souvent tout bon. Pour l'anecdote, on découvre que LeBron James porte le numéro 6, qu'il avait choisi de revêtir à Miami, en hommage à Michael Jordan, avant de reprendre le mythique n°23 aux Lakers.

