La Fédération italienne de basket (FIP) a fini par rendre les armes. Malgré plusieurs hypothèses de reprise sur la table, cette dernière a annoncé, ce mardi, la fin de la saison de Serie A en raison de la pandémie du coronavirus, qui a fait 17.127 morts en Italie au dernier bilan (7 avril). Le titre ne sera donc pas attribué.

"La priorité est de protéger la santé de tous"

"C’est impensable de faire jouer des matchs de basket sur le territoire national, et en particulier dans les zones les plus touchées par le coronavirus (...) De plus, les indications précises qui continuent d'arriver concernant la distanciation sociale rendent impossible la pratique d'un sport comme le basket", récite notamment le communiqué. "La priorité est de protéger la santé des athlètes, techniciens, arbitres, dirigeants et de tous ceux qui s'occupent de l'organisation des matches", ajoute la FIP, dans le flou jusqu'ici "concernant d'éventuelles dates de reprise".

"Cette décision intervient également en raison de l’impossibilité de disputer les matchs avec la présence de milliers de supporters, patrimoine de notre sport. Pour l'ensemble de ces raisons, le championnat masculin de Serie A est terminé pour cette saison 2019-2020", conclut le communiqué.