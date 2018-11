Les Françaises à un match de l'Euro 2019 après leur victoire en Roumanie

Elles devront s'imposer de plus de six points pour finir en tête de leur groupe et gagner à coup sûr leur billet pour l'Euro. Elles iront aussi en Lettonie et en Serbie en juin-juillet prochain si elles finissent parmi les six meilleurs deuxièmes (sur huit groupes).

Le match en Roumanie faisait figure de formalité après l'écrasante victoire match aller (+42). Les vice-championnes d'Europe en titre ont mis un peu moins d'un quart-temps (21-18) pour prendre la mesure de leurs faibles adversaires, après quoi l'écart n'a cessé de grandir.

La Franco-Américaine Bria Hartley a fait ses premiers pas sous son nouveau maillot. La joueuse de WNBA, qui possède un passeport français par sa grand-mère, a fait un match honorable avec 9 points (à 4/10 au tir).

Helena Ciak a imposé son avantage de taille à l'intérieur (15 points), avec Endy Miyem (11 points).

C'était le premier match des Françaises depuis leur performance en demi-teinte il y a six semaines au Mondial, où elles avaient fini cinquièmes alors qu'elles visaient le podium.