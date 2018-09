Les Françaises craquent sur la fin contre les Américaines

Le yo-yo pendant plus d'une demi-heure: les filles de Valérie Garnier ont couru après le score durant les quatre quart-temps, mais ont à chaque fois réagi aux coups d'accélération des Américaines. Elles ont ainsi réussi à recoller au score, sur des actions de classe de son arrière Marine Johannes (11 points) ou de sa meneuse Alix Duchet (2 pts). Jusque dans le milieu du dernier quart-temps, elles ont même pu espérer rééditer l'exploit de 2014, leur dernière victoire contre les États-Unis à Paris en amical. Mais à cinq jours de leur entrée en lice au Mondial-2018 à Tenerife, les sept dernières minutes du match ont été fatales aux Bleues, avec un écart qui est passé de 7 à 17 points.

Il aura manqué un peu d'adresse au tir (35% à 26/74) tout au long du match pour pousser les joueuses de Dawn Staley dans leurs retranchements. Malgré la défaite, les Françaises ont réussi à densifier leur défense contre les quintuples championnes olympiques en titres, invaincues depuis 12 ans en match officiel. Elles ont ainsi dominé au rebond défensif, ne laissant aux Américaines que très peu de seconde chance sur possession. "Pour jouer une équipe comme celle-là, il faut être constante pendant 40 minutes, que ce soit en attaque ou en défense, et éviter les trous d'air", a commenté Sandrine Gruda, meilleure marqueuse française (12 points), au micro de RMC Sports. "Ce qui est positif, c'est que l'on n'a pas reculé devant elles. Il faut garder ça", a ajouté l'intérieure de l'équipe de France.

Les Françaises bouclent ainsi leur phase de préparation pour le Mondial-2018 avec sept victoires et deux défaites -contre les États-Unis et l'Espagne. Elles pourront se servir des 30 premières minutes de très grande qualité contre l'Australie (victoire 85-77) il y a une semaine à Paris, et la seconde mi-temps de dimanche contre le Canada (victoire 72-68). Aux Canaries, elles commenceront leur quête d'un premier podium mondial depuis 1953 contre la Corée du Sud samedi (14h30 françaises), puis contre la Grèce dimanche, avant un match probablement décisif contre le Canada dans huit jours.