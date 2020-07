LIGA ACB - Joueur emblématique du FC Barcelone, Sarunas Jasikevicius va officiellement devenir le nouvel entraîneur du club catalan lors des trois prochaines saisons.

L'entraîneur lituanien et légende du basket européen Sarunas Jasikevicius (44 ans) sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone pour les trois prochaines saisons, a annoncé le club catalan jeudi par communiqué. Le nouveau coach sera lié au club catalan jusqu'en 2023. Mercredi, moins de 24 heures après sa défaite lors de la phase finale du championnat d'Espagne contre Baskonia (69-67), le Barça a annoncé le départ de son entraîneur serbe Svetislav Pesic (70 ans), un an avant la fin de son contrat.

Liga ACB Vainqueur du Barça, le Real Madrid remporte son 35e titre 21/06/2019 À 22:13

"Avant de commencer la phase finale de l'ACB, à Valence, nous avons convenu avec le club que ce serait ma dernière saison en tant qu'entraîneur de l'équipe, car j'étais arrivé au bout de ma mission. Le moment est venu de laisser la place à un autre entraîneur", a précisé Pesic dans un communiqué, mercredi. Avec ce retour dans le club qui l'a révélé sur le plan continental, "Saras" s'apprête à mener les Blaugranas vers les sommets en Liga et en Euroligue, à la tête de joueurs de premier plan comme Nikola Mirotic, Ante Tomic ou le Français Thomas Heurtel.

Le technicien lituanien quitte donc le Zalgiris Kaunas, club qu'il entraîne depuis 2016 (ndlr : après y avoir passé deux ans comme assistant, juste après sa retraite de joueur en 2014) et avec qui il a gagné cinq championnats (Ligue LKL) et trois coupes nationales. En tant que joueur du Barça, Jasikevicius a remporté une Euroligue (2003), deux championnats nationaux (2001, 2003) et trois Coupes du Roi (2001, 2003 et 2013), en deux passages. Il y a d'abord joué entre 2000 et 2003 sous les ordres notamment de Svetislav Pesic, déjà, puis en 2012-2013 avec Xavi Pascual comme entraîneur.

Jeep Elite Après l'ASVEL, Mitrovic rebondit sur le banc de Monaco IL Y A 3 HEURES