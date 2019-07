Le FC Barcelone a annoncé samedi avoir recruté dans son équipe de basket-ball l'ailier fort international espagnol Nikola Mirotic en provenance des Milwaukee Bucks. Mirotic, 28 ans et 2,08 m, jouera à Barcelone pour les trois prochaines saisons avec une quatrième en option, précise le Barça qui ne donne pas le montant du contrat avec le joueur né au Monténégro.

"Nikola Mirotic se trouve au meilleur moment de sa carrière sportive et a décidé de rentrer en Europe", écrit le club catalan dans un communiqué. Formé au Real Madrid où il a joué jusqu'en 2014, Mirotic a ensuite évolué en NBA, aux Chicago Bulls puis aux New Orleans Pelicans et aux Milwaukee Bucks. Il compte à son palmarès un titre de champion d'Europe 2015 avec l'Espagne et une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016.