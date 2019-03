Mondial 2019 : Lauvergne pas candidat à la sélection

"Après cinq années passées en équipe de France, de fort bons souvenirs et des résultats dont nous pouvons être fiers (...), je ne souhaite pas participer à la campagne EDF de cet été pour des raisons qui me sont propres et que je ne divulguerai pas", dit l'intérieur de Fenerbahçe sur son compte.

Lauvergne (27 ans, 2,11 m) a remporté trois médailles avec les Bleus: l'or et le bronze aux Euros 2013 et 2015, le bronze au Mondial 2014. L'ancien joueur de Chalon-sur-Saône, qui a passé quatre saisons dans diverses franchises de NBA, compte 85 sélections internationales (698 points marqués). Le tirage au sort du Mondial a eu lieu samedi à Shenzhen. La France est tombée dans le groupe G avec l'Allemagne, la République dominicaine et la Jordanie.