“Futur numéro 1 de la Draft, plus talentueux prospect que j'ai jamais observé...” Sur Twitter, les éloges pleuvent de la part de Jonathan Givony, journaliste à ESPN et l’un des principaux observateurs spécialisés dans l'analyse des futurs prodiges NBA, lorsqu’il évoque Sur Twitter, les éloges pleuvent de la part de Jonathan Givony, journaliste à ESPN et l’un des principaux observateurs spécialisés dans l'analyse des futurs prodiges NBA, lorsqu’il évoque Victor Wembanyama . L'intérieur des Bleuets n’a certes pas pu emmener son équipe jusqu’à un sacre historique, dimanche, lors du Mondial U19, à Riga (Lettonie). Mais cette compétition l’a confirmé dans un statut que peu de personnes nieront désormais : celui d’un talent extraordinaire qui joue déjà dans la cour des (plus) grands.

: Je ne donne pas vraiment de crédit à beaucoup de gens, mais je donne du crédit à ce gars-là

A seulement 17 ans, l’ancien Nanterrien, qui vient de signer à l’ASVEL, a plané sur ce Mondial. Avec des statistiques étincelantes (14 points à 45.8%, 7.4 rebonds, 1.4 passe et 4.7 contres en 22.5 minutes), le phénomène tricolore a été élu dans le 5 de la compétition, obtenant des louanges du MVP du tournoi, l’Américain Chet Holmgren, de deux ans son aîné et pressenti comme le premier choix de la Draft, en 2022 lui. “Je ne donne pas vraiment de crédit à beaucoup de gens, mais je donne du crédit à ce gars-là (Victor Wembanyama). Je pensais que j’étais grand, je pensais que j’avais de longs bras, mais il est à un tout autre niveau. Il bouge bien. Il a un shoot. Il a aussi des skills. Il sera un homme riche un jour. Je sais qu’il va continuer à travailler. J’espère que je pourrai le croiser en NBA et que je pourrai continuer à jouer contre lui pendant longtemps.”

Car en finale, Wembanyama, pourtant sorti pour 5 fautes à l’entame du money-time, a surclassé son homologue en alignant une ligne de stats une nouvelle fois exceptionnelle (22 points, 8 rebonds, 8 contres en 27 minutes). Un rendement qui a permis à la France, malgré la défaite (83-81), de jouer les yeux dans les yeux avec des Américains habituellement ultra-dominateurs.

Un joueur "sans limites"

De par ses dimensions hors-normes, 2,19m à la toise, et sa technique unique pour un tel gabarit, le jeune intérieur a attiré de nombreux regards avisés lors de ses premières années en banlieue parisienne. L'ex-manager général promu nouveau président du club de Nanterre 92, Frédéric Donnadieu, a été le premier entraîneur de Victor Wembanyama : “Dès le début, je me suis dit qu’il n’y aurait pas de limites, se souvient-il aujourd'hui.Victor avait des prédispositions, du talent, mais on ne l’a jamais cantonné à un rôle de grand. On lui a toujours fait faire des exercices comme si il faisait 30cm de moins.”

C’est le meilleur prospect de la planète

Près d’une décennie plus tard, après avoir fait ses preuves sur les parquets de Nationale 1 (avec le Centre fédéral), puis de Jeep Elite et même en Eurocoupe (avec Nanterre 92), le grand espoir du basket français est parvenu, en une compétition, à accorder tous les violons. Le spécialiste US Jonathan Givony voit déjà en lui le numéro 1 de la Draft 2023, première année où "VW" sera éligible à la grand-messe de la NBA. “C’est le meilleur prospect de la planète”, a affirmé le journaliste d’ESPN sur Twitter, arguant qu'il allie skills offensifs de très haut niveau et qualités pouvant le porter au titre de meilleur défenseur de la ligue nord-américaine.

Mathias (le prénom a été modifié), lui, suit l’évolution du jeune joueur depuis ses 11 ans. Malgré l'expertise de ce consultant pour une franchise NBA, il ne s’attendait pas à un tel niveau de jeu de la part de Wembanyama durant ce Mondial, et surtout en finale. “A la fois, je ne suis pas étonné, parce qu’on pensait tous qu’il avait ça dans le ventre. Et en même temps, ce qu’il a fait contre les Etats-Unis, mettre Chet Holmgren dans sa poche comme ça, à mon avis, personne ne pensait qu’il allait être dominant à ce point-là”, admet l’observateur.

"Une licorne" en avance sur tous les plans

Couronné meilleur espoir et meilleur contreur de Jeep Elite cette saison, le natif du Chesnay (Yvelines) a rejoint une écurie supérieure, en signant il y a quelques semaines pour trois saisons à l’ASVEL. Sous les couleurs du club de Tony Parker, Wembanyama pourra se confronter à la dureté de l’Euroligue dès la saison prochaine, et parfaire encore son jeu l’année suivante, avant de se présenter enfin aux portes de la NBA.

Victor, c’est une licorne, un artiste.

“Il lui reste deux ans avant la Draft NBA, c’est incroyablement long”, rappelle Mathias, qui a rarement vu un jeune joueur alliant autant adresse et habileté avec un physique de pivot. “Victor, c’est une licorne, un artiste. Je pense vraiment que s’il se présentait à la prochaine Draft, il serait déjà top 5. Et pourtant, le niveau est incroyable cette année.”

Victor Wembanyama avec le Pôle France PFBB contre le Havre en NM1 (20/10/2020). Crédit : Cyril Douyere/STB Le Havre Crédit: From Official Website

Un joueur en avance sur les parquets donc, mais également dans sa salle de cours. Car à 17 ans, Victor Wembanyama vient d’obtenir son bac, avec mention et un an d’avance sur ses camarades. “Sur sa dernière année, quand tout le monde lui parlait de NBA, de joueur pro, il fallait lui faire quelques piqûres de rappel pour qu’il se concentre sur son bac, révèle le président de Nanterre 92, Frédéric Donnadieu. C’est normal pour un jeune de son âge. Mais il est facile à vivre, poli, souriant, fin d’esprit, avec de l’humour... il a plein de qualités."

Les mains et la tête pleines, voilà le profil-type d’un prospect européen prêt à faire bouger les lignes outre-Atlantique. Mais il faudra être encore patient. 2023 sonnera l’heure de Victor Wembanyama. Peut-être en faisant de lui le Français le mieux drafté de l’histoire. Peut-être en mettant son nom tout là-haut, à 2m19, très au-dessus d’Adam Silver.

