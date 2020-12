Basketball

NBA - Les 10 plus gros contrats de l'histoire

Avec un contrat en or de plus de 255 millions de dollars sur 6 ans avec les Bucks, Giannis Antetokounmpo fait partie des joueurs les mieux payés de l'histoire de la NBA. Voici les 10 plus gros contrats jamais signés.

00:01:51, 0 vue, il y a 15 minutes