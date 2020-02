"Les New York Knicks annoncent le licenciement avec effet immédiat de Steve Mills. L'organisation du club est d'ores et déjà à la recherche d'un nouveau président", indique le communiqué de la franchise, précisant que l'intérim sera assuré par le manager général Scott Perry, qui supervisera les opérations basket. "Steve et moi avons décidé conjointement que le mieux pour lui était de quitter ses fonctions", a déclaré le propriétaire de la franchise James Dolan. Steve Mills était le président des opérations basket.

Le grand ménage continue donc à New York, au lendemain d'une deuxième victoire consécutive remportée à Cleveland qui ne fait que maintenir l'équipe à la 13e place (sur 15) de la conférence Est avec un bilan de 15 victoires et 36 défaites. Pour succéder à Mills, nommé à la tête des Knicks en 2017 après le limogeage de Phil Jackson, la franchise new yorkaise espère, selon le très renseigné journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, attirer l'actuel président des Toronto Raptors Masai Ujiri, dont le contrat avec les champions NBA en titre court jusqu'en 2021.