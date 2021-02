Son capitaine sera LeBron James, plébiscité aux votes des fans, joueurs et journalistes, et qui choisira, en alternance avec Kevin Durant pour l'autre équipe, ses quatre coéquipiers du cinq majeur et aussi les remplaçants, préalablement sélectionnés par les entraîneurs. A ce titre, le Français Rudy Gobert et la jeune star Donovan Mitchell, tous deux prépondérants à l'excellent début de saison du Jazz, devraient logiquement être appelés par Snyder. Ils avaient goûté pour la première fois à un ASG, peu de temps avant que la pandémie de coronavirus ne mette le sport sous cloche pour de longs mois.