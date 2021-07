Si le trade se confirme, c'est une nouvelle bombe qui secouerait la NBA. Le très bien informé journaliste américain de The Athletic, Shams Charania, a affirmé sur Twitter, ce jeudi, que les Washington Wizards et les Los Angeles Lakers auraient engagé des discussions sur un transfert du meneur all-star Russell Westbrook en Californie, selon diverses sources des médias The Athletic et Stadium.

D'après le spécialiste, l'ancien joueur du Thunder d'Oklahoma City et des Houston Rockets voudrait changer d'horizons et quitter la capitale US. Et sa première destination serait la cité des Anges, où il partagerait l'affiche avec la superstar LeBron James et Anthony Davis, afin de former un nouveau Big Three dans la Grande Ligue.

Kuzma, Harrell et KCP dans l'échange

Selon Charania, le trade enverrait Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope à Washington en échange de "Mr. Triple-Double". Il a également précisé que le pick numéro 22 des Lakers, pour la Draft qui se déroule dans la nuit de jeudi à vendredi, ferait partie de l'accord entre les deux franchises.

L'autre ponte des bruits de couloirs NBA, Adrian Wojnarowski (ESPN), a tout de même précisé qu'aucun accord n'était pour le moment trouvé entre les Lakers et les Wizards, mais que des discussions étaient aussi en cours pour un éventuel échange à trois avec les Sacramento Kings, qui mettraient leur shooteur Buddy Hield dans la balance.

Selon le "Woj", Whashington aurait comme volonté première de reconstruire leur équipe autour de leur arrière star Bradley Beal, tandis que Westbrook aurait fait part de son envie de retrouver ses racines à L.A. Un départ qui ferait du bien à la masse salariale des Wizards. Pour rappel, l'ancien d'OKC tournait cette saison à 22 points, 11 rebonds et 11 passes décisives, soit un triple-double de moyenne, pour la quatrième fois de sa carrière.

