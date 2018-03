A 33 ans, LeBron flanque encore des triple-doubles à 40 points

Le joueur : LeBron James domine Giannis Antetokounmpo

Frustré, éreinté par un duel intense et perplexe, Giannis Antetokounmpo s’est posé plusieurs questions après le match de la nuit. Il a même avoué s’être parlé à lui-même dans la douche qui a suivi la rencontre. “Je me suis demandé ce que j’avais mal fait vu que c’était la première fois qu’un joueur marquait 40 points sur ma tête.” La superstar de Milwaukee est finalement vite arrivée à la conclusion suivante : “C’est le meilleur joueur du monde.” Ce joueur, ce n’est effectivement pas n’importe qui. C’est LeBron James. Antetokounmpo a beau être le successeur désigné du King, il a encore quelques leçons à apprendre de son aîné. Alors, OK, le Grec a plutôt bien joué en compilant 37 points, 11 rebonds et 5 passes. Mais c’était insuffisant pour prendre le dessus sur l’un des meilleurs basketteurs de tous les temps.

James était déchaîné. Impérial en ce moment, il a donc marqué 40 points malgré la présence de l’un des défenseurs les plus efficaces de la NBA face à lui. Il a aussi pris 12 rebonds et distribué 10 passes. Un nouveau triple-double. Le troisième en quatre matches pour le patron des Cavaliers. A 33 ans, il est le troisième joueur le plus âgé de l’Histoire à réussir un triple-double avec au moins 40 points inscrit (Elgin Baylor et Larry Bird ont réussi pareil exploit à respectivement 34 et 35 ans).

Sans Tyronn Lue, écarté de son banc de touche pour des raisons médicales, LeBron s’est sublimé pour mener Cleveland à la victoire. Il a notamment fait la différence en début de troisième quart temps. Il a d’abord enchaîné deux paniers à trois-points, un dunk massif puis deux lancers pour chauffer la Quicken Loans Arena et refroidir les Bucks, jusqu’alors au contact. L’écart s’est creusé sous l’impulsion du bonhomme, auteur de 17 points sur la période. Milwaukee a fini par limiter la casse mais la domination de James était trop puissante cette nuit. Et ça fait plus de dix ans que ça dure.

Le retour : Kevin Love a rejoué

LeBron James n’est plus le seul All-Star à Cleveland ! Après presque deux mois d’absence, Kevin Love, opéré d’une fracture de la main fin janvier, a repris le chemin des parquets cette nuit. Titulaire, il a contribué à la victoire des Cavaliers. 18 points, 7 rebonds, 4 passes et 4 paniers primés en 25 minutes pour Love. Solide.

Le match : Miami écarte Denver après deux prolongations

Ils ont fait péter les stats ! Le système a lâché à Miami et les arbitres ont dû compter les paniers pour suivre l’évolution du score lors de la deuxième prolongation entre le Heat et les Nuggets. Mais ça n’a pas empêché les Floridiens de finalement venir à bout de leurs adversaires après une rencontre épique et terriblement serrée (149-141). Denver menait d’un point à la fin du premier quart temps. Puis Miami comptait une petite longueur d’avance à la mi-temps. Même écart à la fin du troisième quart. Les deux équipes n’ont pas su se départager à la fin du temps réglementaire et de la première prolongation. Et c’est donc après plus de 50 minutes de jeu que la formation de South Beach l’a finalement emporté.

James Johnson a battu son record en carrière avec 31 points (mais aussi 11 rebonds et 6 passes). Kelly Olynyk a ajouté 30 points en sortie de banc pour le Heat. Nikola Jokic a lui marqué 34 points en plus de ses 14 rebonds. Miami a notamment battu un record offensif sur la saison en terminant avec 149 points. Warriors et Rockets s’étaient arrêtés à 148. Avec cette victoire, les joueurs d’Erik Spoelstra remontent à la septième place à l’Est. En revanche, les playoffs s’éloignent pour Denver, dixièmes à l’Ouest.

Le sauveur : LaMarcus Aldridge a relancé les Spurs

Il y a quelques jours, San Antonio pointait au dixième rang de la Conférence Ouest. Le bouton de panique avait alors été enclenché. LaMarcus Aldridge, touché à la cheville, a fait son retour sur les parquets entre temps. Et ça a tout changé. L’intérieur All-Star a cumulé 33 points et 12 rebonds pour venir à bout d’une équipe dépeuplée des Warriors cette nuit (89-75). Une performance qui s’inscrit dans la lignée de celles d’Aldridge depuis qu’il est revenu à la compétition. 30 points et 9 rebonds de moyenne sur les quatre derniers matches, tous remportés par des Spurs revenus à la cinquième place à l’Ouest.

La blessure : Draymond Green lui aussi à terre

Les Warriors sont désormais privés de leurs quatre All-Stars ! Ils évoluaient déjà sans Stephen Curry, Klay Thompson et Kevin Durant. Draymond Green était alors la seule star à tenir son rang. Mais l’intérieur a dû quitter les siens prématurément cette nuit. Il a pris le genou de Danny Green dans le pelvis. Rien de grave a priori mais lui aussi va devoir observer une période de repos. Après trois finales de suite, les corps des Californiens sont décidément plus fragiles.

Tous les scores

Cavaliers – Bucks : 124-117

Sixers – Hornets : 108-94

Pacers – Lakers : 110-100

Knicks – Bulls : 110-92

Nets – Grizzlies : 118-115

Heat – Nuggets : 149-141

Spurs – Warriors : 89-75

Kings – Pistons : 90-106