Anthony Davis n'était pas rassasié, 45 points contre Boston !

Le joueur : Anthony Davis enchaîne les cartons

Anthony Davis vient de boucler la semaine la plus aboutie de sa jeune (mais déjà solide) carrière en NBA. Trois rencontres disputées entre le lundi 8 janvier et dimanche dernier. 38 points par match, 67% aux tirs, une évaluation à 38,5 (son record sur une semaine) et surtout trois victoires pour les Pelicans. Sachez déjà que ces statistiques ne prennent même pas en compte le carton démentiel de la nuit. Car, tant qu’il peut enchaîner les matches sans se blesser, l’intérieur All-Star a bien l’intention d’accumuler aussi les performances de haut vol. Cette nuit, il a tout simplement fait exploser la défense des Celtics, pourtant la meilleure équipe de la ligue dans ce domaine.

45 points et 16 rebonds pour A.D., qui devient au passage le premier joueur depuis plus de trente ans à poster deux matches de suite à plus de 45 pts et 15 rbds (Charles Barkley est le dernier à avoir réussi pareil exploit). Dans son sillage, les Pelicans ont inscrit la bagatelle de 116 pts aux Celtics et l’ont emporté en prolongations. New Orleans est désormais sixième à l’Ouest avec 23 succès pour 20 défaites. Une remontée au classement qui est évidemment d’abord expliquée par les prestations plus spectaculaires les unes que les autres de sa superstar.

Le Français : Evan Fournier sort sa plus belle performance de la saison

Les temps sont durs pour Evan Fournier. Déjà parce qu’Orlando, cinquième meilleure équipe NBA le 10 novembre dernier, affichait le pire – comprenez-bien, le pire ! – bilan du championnat avant le match de la nuit. Comme si les déboires collectifs ne suffisaient pas, la franchise floridienne chercherait activement à transférer son arrière français. C’est donc dans cette situation délicate qu’il a délivré la meilleure prestation offensive de sa saison. 32 points à 12/22 aux tirs et 6/12 à trois-points pour faire chuter une équipe des Timberwolves pourtant en pleine forme. Espérons que cela suffise à convaincre ses dirigeants de le conserver au sein du projet et donc de l’effectif.

Le duel : Damian Lillard et Devin Booker enflamment la soirée !

43 points, 6 rebonds et 8 passes pour l’un. 31 points, 5 rebonds et 7 passes pour l’autre… mais la victoire en prime. Devin Booker a fait les meilleures stats (avec donc ses 43 unités) mais c’est Damian Lillard qui est sorti vainqueur de ce superbe duel de pistolero à Portland. Les Blazers se sont fait peur mais ils l’ont emporté sur les Suns malgré la belle révolte de Booker et ses partenaires dans le dernier quart temps.

Tous les scores

Magic – Timberwolves : 108-102

Celtics – Pelicans : 113-116

Nuggets – Mavericks : 105-102

Trail Blazers – Suns : 118-111