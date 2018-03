Cleveland: Kevin Love, blessé au visage, absent contre Charlotte

Love s'est blessé dès le début du match contre Miami lors d'un choc avec un adversaire. Touché à la mâchoire, il est revenu sur le terrain durant le 2e quart-temps, avant de regagner les vestiaires, cette fois définitivement.

"Il présentait des symptômes compatibles avec une commotion cérébrale", ont expliqué les Cavaliers dans un communiqué publié mercredi. "Love est désormais sous surveillance dans le cadre du protocole commotion cérébrale édicté par la NBA", a ajouté la franchise de l'Ohio qui n'a pas précisé la durée de son indisponibilité.

Love, 29 ans, a été indisponible pendant une mois et demi entre février et mars après s'être facturé la main gauche. Il a fait son retour le 19 mars et a enchaîné quatre matches à plus de 18 points, avant sa sortie sur blessure lors de la défaite contre Miami (98-79).

Il affiche des moyennes de 17,7 points et 9,2 rebonds par match cette saison. Cleveland, déjà qualifié pour les play-offs, est 3e de la conférence Est (44 v-30 d), mais est sous la menace du 4e, Philadelphie (43 v-30 d).