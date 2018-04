Cleveland, une bonne tête de favori à l’Est

Le match : Cleveland commence à faire peur

Que la saison des triples finalistes fut chaotique. Ils ont alterné le bon (13 victoires de suite) et le nettement moins bon avec plusieurs périodes de crises. Des revers inexpliqués, des lourdes défaites, des prestations presque honteuses et des prises de bec dans le vestiaire. Lassé, le GM a osé faire le ménage en renouvelant plus du tiers de l’effectif le soir de la deadline des transferts, le 8 février dernier. Les Cavaliers sont alors presque reparti de zéro. Ils ont là encore connu des moments de doute, lié à une adaptation pas facile au beau milieu de la saison. Mais là, leur montée en puissance semble bien réelle.

LeBron James déçuEurosport

Déjà parce que malgré tout ce vacarme, un homme est resté fidèle à lui-même, au plus haut niveau. Un certain LeBron James. Dans sa quinzième saison NBA à 33 ans, le King s’est sublimé. Que ce soit cette nuit contre Toronto (27 points, 9 rebonds, 6 passes) ou quasiment tous les autres soirs de l’année. Sa simple présence fait la différence et assure à son équipe un statut de candidat au titre. Voire de favori pour la bague selon le soutien dont il dispose. Et vous l’aurez compris, il a moins de talents à ses côtés que l’an dernier. Un All-Star de moins – Kyrie Irving – et moins de joueurs expérimentés. En revanche, plus de fraîcheur. Et maintenant qu’il trouve ses marques, ce groupe peut à nouveau bénéficier de l’étiquette de première puissance à l’Est.

Le statut officiel revient pour l’instant aux Raptors et aux Celtics, vainqueurs de 55 et 53 matches cette saison (48 pour les Cavaliers). Mais Boston doit jongler avec les blessures de ses cadres. Quant à Toronto, la franchise canadienne vient d’essuyer cette nuit un nouveau revers contre James et sa bande. Le deuxième en quelques jours. James n’était pas seul. Kevin Love a ajouté 18 points et 15 rebonds, Rodney Hood a planté 17 pions et José Calderon en a mis 19. Les compteurs seront évidemment remis à zéro au début des playoffs (ce qui fait d’ailleurs l’affaire des Cavaliers) mais ces deux défaites peuvent peser mentalement sur des Raptors fatigués par une longue saison. Cleveland semble plus frais. Plus déterminé. De plus en plus sûr de sa force. Celle de son champion, LeBron James.

Le duel : Kevin Durant prend le dessus sur Russell Westbrook

Les Warriors n’ont plus grand-chose à jouer sur cette fin de saison régulière. Ils sont assurés de terminer deuxièmes à l’Ouest. Mais alors que plusieurs cadres se soignent encore à l’infirmerie (Stephen Curry, Andre Iguodala), les champions en titre ont quand même joué avec une vraie intensité de playoffs contre le Thunder cette nuit. Le duel valait le coup. Mais il y avait évidemment match dans le match entre les deux frères ennemis Kevin Durant et Russell Westbrook. KD a été hué par son ancien public d’Oklahoma City mais il a tout de même inscrit 34 points.

Westbrook était encore plus en jambes. Il a compilé 44 points, 16 rebonds et 6 passes. Mais sans réussir à faire gagner son équipe. Il était tout simplement moins bien entouré. Paul George et Carmelo Anthony ont compilé 32 points à 9/37 aux tirs. En face, le banc de Golden State rapportait 38 unités tandis que Klay Thompson inscrivait 20 points. Le constat est toujours le même : Durant joue pour la meilleure équipe et c’est ce qui fait toute la différence (victoire des Warriors 111-107).

Russell Westbrook lors de Cleveland - Oklahoma City en NBA, le 20 janvier 2018Getty Images

Le joueur : James Harden s’est ressaisi

En difficulté avec son tir lors des derniers matches, James Harden a fait un festival contre les Wizards. Ses Rockets en avaient bien besoin. Houston traînait légèrement le pied après une longue et superbe saison régulière. Les joueurs semblaient fatigués. Notamment le barbu qui restait sur 6 tirs à trois-points convertis en 40 tentatives lors des derniers matches. Rien que cette nuit, il en a planté 5 ! 5 sur 8. Pour 38 points (12/18 aux tirs), 10 rebonds et 9 passes. Une performance de MVP et une victoire des Rockets (120-104).

Les Français : Moisson pour Rudy Gobert

Le Jazz a quasiment assuré sa place en playoffs en battant les Lakers cette nuit (117-110). Rudy Gobert a évidemment eu un impact en prenant 16 rebonds en plus de ses 12 points. Nicolas Batum (11 pts), Tony Parker (5 pts) et Frank Ntilikina (2 pts) se sont inclinés avec leurs équipes respectives. Défaite également pour Guerschon Yabusele (0 point).

Tous les scores

Sixers – Nets : 121-95

Cavaliers – Raptors : 112-106

Heat – Hawks : 101-98

Knicks – Magic : 73-97

Bucks – Celtics : 106-102

Bulls – Hornets : 120-114

Thunder – Warriors : 107-111

Rockets – Wizards : 120-104

Mavericks – Trail Blazers : 115-109

Jazz – Lakers : 117-110

Nuggets – Pacers : 107-104

Suns – Kings : 97-94

Spurs – Clippers : 110-113