Curry va manquer au moins trois matches de plus

"Stephen Curry continue d'être surveillé et de travailler avec le staff médical. Il va faire le déplacement avec l'équipe pour les trois prochains matches au Texas, mais il ne jouera pas", ont indiqué les Warriors. "De nouveaux examens auront lieu dans dix jours", ont-ils ajouté. Curry s'est blessé à l'adducteur gauche jeudi dernier lors de la lourde défaite de son équipe à domicile face à Milwaukee (134-11).

Il a manqué les trois derniers matches de Golden State et sera indisponible pour les matches à Houston jeudi, Dallas samedi et San Antonio dimanche. Curry, 30 ans, a bien débuté la saison avec des moyennes de 29,5 points et 6,1 passes décisives par match. En 2017-18, il n'avait joué que 51 des 82 matches de saison régulière en raison de blessures à un genou et une cheville. Golden State, vainqueur de trois des quatre derniers titres NBA, est leader de la conférence Ouest avec douze victoires et trois défaites.