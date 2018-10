Des contrats dès 18 ans en G League à partir de 2019-20

Ces nouveaux contrats dits "Select Contracts" sont une petite révolution, puisqu'ils représentent une alternative au passage quasi obligé pour le moment par le système universitaire et le Championnat NCAA. "Les 'Select Contracts' sont une réponse à l'appel que nous a lancé la communauté du basket pour offrir des possibilités supplémentaire de développement pour les talents avant qu'ils soient en âge de jouer en NBA", a expliqué Malcolm Turner, le président de la G League. Ces contrats qui comprendront un encadrement scolaire et/ou professionnel, a précisé la NBA, offriront aux joueurs après leur sortie du lycée un salaire de 125.000 dollars pour une saison en G League. Ils permettront aux joueurs de s'aguerrir dans l'espoir d'être drafté par une franchise NBA.

Selon la convention collective actuelle, un joueur doit avoir au moins 19 ans durant l'année de la Draft pour pouvoir jouer en NBA. Depuis 2010, tous les premiers choix de la Draft, comme Kyrie Irving, Anthony Davis et Ben Simmons, n'ont passé qu'une saison en NCAA, afin d'avoir l'âge minimum requis pour évoluer en NBA. Cette réglementation, en place depuis 2005, est appelée "One and done" et pourrait être abolie en 2022. Avant, les joueurs pouvaient faire le grand saut en NBA dès leurs 18 ans et leur sortie du lycée comme LeBron James en 2003. Le G League est un championnat secondaire qui opposera cette année 27 équipes, toutes affiliées à des franchises NBA.