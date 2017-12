Golden State l'emporte face à Cleveland dans le choc de Noël (99-92)

Le match : Les Warriors éteignent les Cavaliers

C'était la grosse affiche de ce "Christmas Day", la traditionnelle journée de Noël en NBA: les Golden State Warriors se sont imposés lundi 99-92 face aux Cleveland Cavaliers, dans ce remake très attendu des trois dernières finales NBA. C'était la troisième année de suite que la NBA offrait ce remake des trois dernières finales du championnat comme cadeau de Noël. Il y a deux ans, Golden State l'avait déjà emporté, avant de s'incliner par la suite en finale. A l'inverse l'année dernière, les Californiens avaient perdu à Noël, avant d'être sacrés champions NBA.

Nouvelle année, nouvelle issue pour les Warriors, porté par Draymond Green, blessé samedi contre Denver et bien présent pour les champions en titre, toujours privés de leur double MVP, Stephen Curry. Le puissant ailier fort, toujours aussi précieux en défense et véritable leader de son équipe sur le terrain, a fini avec un "triple double", 12 points, 12 rebonds et 11 passes décisives. Surtout, il a permis à Kevin Durant (25 points) et Klay Thompson (24 points) d'exprimer leur talent en attaque.

Les Cavs ont pour leur part été trop maladroits (31,8% de réussite au tir), bien gênés par la défense des Warriors, pour espérer l'emporter. La rencontre, un peu brouillonne, a été serrée, aucune équipe n'arrivant à vraiment se démarquer avant le dernier quart-temps quand les Warriors ont pris neuf points d'avance (46-44 pour Golden State à la mi-temps). Les Cavs sont bien revenus à égalité 92-92 à deux minutes du terme, mais cela n'a pas suffi face à des Warriors, pourtant toujours privés de leur double MVP Stephen Curry, qui se sont arrachés dans le "money time".

Le joueur : Joel Embiid (Philadelphie)

S'il y avait un joueur qui pouvait relancer Philadelphie, c'était bien lui. Joel Embiid, pivot des Sixers, a réalisé son premier gros match depuis une dizaine de jours pour porter son équipe face à New York : 25 points, 16 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres. Une belle ligne de statistiques qui a permis aux siens de mettre fin à une série de cinq défaites de suite. Les Knicks se sont longtemps laissés porter par leurs intérieurs Kristaps Porzingis (22 points) et Enes Kanter (31 points, 22 rebonds !). En vain. La puissance d'Embiid et l'adresse de JJ Redick (24 points) ont fini de tuer les espoirs de NY.

L'action de la nuit

Draymond Green au contre et Kevin Durant au dunk pour la finition : du grand art.