Un Antetokounmpo magistral, des transferts à foison : la NBA a connu une nuit agitée

Le joueur : Giannis Antetokounmpo magistral contre Washington

C’est à se demander si les deux équipes avaient vraiment envie de défendre. Wizards et Bucks ont échangé les paniers tout au long de la nuit et ce sont finalement Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers qui l’ont emporté au terme d’un match très offensif (148-123). Le Grec a terminé avec 43 points à 17 sur 21 aux tirs. Une performance monstrueuse, accompagnée de 6 rebonds et 4 passes. De quoi renforcer sa candidature pour le MVP. Eric Bledsoe (22 pts), Malcolm Brogdon (18) et Khris Middleton (16) l’ont bien épaulé pour faire front aux 30 points de Bradley Beal. Milwaukee devient la première équipe à atteindre les 40 victoires cette saison.

Le match : Les Nets résistent à la remontée des Nuggets

Cette équipe de Brooklyn, c’est du sérieux cette saison. Le groupe de Kenny Atkinson a beaucoup progressé par rapport à l’an dernier, à commencer par D’Angelo Russell. Le meneur, invité pour le prochain All-Star Game, a franchi un cap. Nouvel exemple cette nuit avec ses 27 points et 11 passes compilés lors de la victoire des Nets contre les Nuggets (135-130). Un joli succès de prestige contre l’une des meilleures formations de la NBA depuis octobre.

Nikola Jokic a posté un triple-double (25 pts, 10 rbds, 10 pds), ce fut insuffisant pour venir à bout des New-yorkais. Les Nuggets ont pourtant jeté toutes leurs forces dans la bataille dans le dernier quart temps mais ils ont finalement échoué de peu après avoir compté 21 points de retard. L’adresse extérieure des Nets (19 paniers à trois-points inscrits) a fait la différence. Avec cette victoire, Brooklyn fait déjà mieux que la saison dernière (29 victoires cette saison, 28 l’an passé) et reste plus que jamais en bonne position pour retrouver les playoffs à l’Est.

La performance : Nouveau triple-double pour Luka Doncic

Luka Doncic a eu le déclic avec le triple-double et voilà qu’il les enchaîne. Le Slovène a compilé son troisième de la saison en finissant avec 19 points, 10 rebonds et 11 passes. Dans son sillage, les Mavericks ont battu les Hornets (99-93). Les nouveaux joueurs de Dallas effectuaient leurs débuts lors de cette rencontre. Trey Burke n’a pas marqué, à l’inverse de Tim Hardaway Jr (12 pts en sortie de banc). Pour Kristaps Porzingis, il faudra attendre la saison prochaine. Le géant letton continue de se remettre d’une sévère blessure au genou.

La série : James Harden toujours au-dessus des 30

28 matches de suite et toujours pas le moindre signe de fatigue pour James Harden. 28 matches de suite à 30 points ou plus en comptant celui contre les Kings. La superstar des Rockets a marqué 36 points et son équipe s’est facilement imposée (127-101). Le MVP sortant a notamment inscrit 25 points en première mi-temps, moment où Houston a pris les devants (76-45). L’écart était trop important pour que Sacramento revienne. Mine de rien, les Texans se portent mieux et talonnent Portland : ils sont cinquièmes à l’Ouest.

Le carton : Les Warriors écrasent les Spurs

Les matches des Warriors durent cinq minutes. Mais on ne sait jamais vraiment quand ça va commencer. Cinq minutes parce que c’est habituellement le temps que mettent Stephen Curry (19 points) et ses coéquipiers pour achever leurs adversaires avec une série de paniers assez folle. En revanche, ça peut arriver à tout moment. Peut-être que ce sera dans le premier quart temps. Peut-être que ce sera juste avant la mi-temps. Ce mercredi, c’était dans le troisième quart temps. Les doubles-champions en titre ont soudainement accélérer pour prendre le large et s’imposer très nettement (141-102). Klay Thompson a fini avec 26 points, Kevin Durant a mis 23 et DeMarcus Cousins en a ajouté 15. Tout roule pour les Warriors qui ont repris la première place à l’Ouest.

Les transferts : Multitude de mouvements ce mercredi soir !

Harrison Barnes était encore sur le banc, dans le quatrième quart temps, quand son transfert aux Kings a été annoncé. L’ailier des Mavericks rejoint donc Sacramento en l’échange de Justin Jackson et du contrat expirant de Zach Randolph. Un transfert qui permet aux Texans d’assainir leur masse salariale dans l’optique de prolonger Kristaps Porzingis cet été.

Houston a récupéré Iman Shumpert pour renforcer sa rotation en vue des playoffs. L’ancien champion NBA arrive en provenance de Sacramento dans un échange impliquant trois équipes. Les Rockets vont envoyer Marquese Chriss et Brandon Knight à Cleveland en plus d’un premier tour de draft (protégé). De leur côté, les Cavaliers cèdent Alec Burks aux Kings.

Washington a finalement transféré Otto Porter Jr. L’ailier au contrat massif a été envoyé à Chicago en l’échange de Bobby Portis, Jabari Parker et d’un second tour de draft (en 2023).

Le second tour de draft acquis par les Wizards a immédiatement été expédié aux Pelicans en compagnie de Markieff Morris. Wesley Johnson quitte New Orleans pour débarquer à Washington.

Ryan Anderson passe de Phoenix à Miami. Tyler Johnson et Wayne Ellington font le chemin inverse. Ellington devrait être coupé par les Suns pour rejoindre un candidat aux playoffs.

Tous les scores

Nets – Nuggets : 135-130

Bulls – Pelicans : 120-125

Bucks – Wizards : 148-129

Mavericks – Hornets : 99-93

Jazz – Suns : 116-88

Kings – Rockets : 101-127

Warriors – Spurs : 141-102