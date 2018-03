Il n’est pas trop tard pour croire en Markelle Fultz

Le joueur : Markelle Fultz est enfin revenu !

C’est l’histoire la plus étrange de la saison. Du jamais vu dans le basket. Superstar à l’université de Washington et premier choix de la draft, Markelle Fultz est le premier basketteur à avoir oublié… comment shooter ! Sa mécanique de tir était pourtant fluide quand il ravageait les défenses NCAA. Puis une blessure à l’épaule et des complications musculaires qui ont complètement cassé le rythme de son geste. Mais aussi le moral du bonhomme, très attendu en raison de son statut de future star. "Nous ne savons pas quand et où ça a commencé", confiait Bryan Colangelo, le GM des Philadelphie Sixers, avant le grand retour de Fultz sur les parquets cette nuit. "Ses muscles ont cessé de fonctionner. C’est très rare dans le basket. C’est très compliqué et c’est pour ça qu’il y avait autant d’inconnu."

Malgré son incapacité à tirer correctement un ballon de basket, le rookie a tout de même voulu débuter la saison. Il a donc essayé de jouer comme il pouvait, sans jamais tenter sa chance en dehors de sa raquette. Mais il n’était que l’ombre de lui-même et ses quelques passages sur la ligne des lancers-francs ont exposé le problème au grand jour. Il est alors devenu la risée du net. Puis une énigme. Il n’a disputé que quatre rencontres avant de se faire porter pâle. Quelqu’un comprenait-il seulement ce qu’il se passait ? Les dirigeants des Sixers et l’entourage du joueur ont tenu des discours contraires. Les semaines ont passé. Les mois ont passé. Des déclarations chocs, comme le jour où Colangelo a dit que le meneur rejouerait "le jour où il arrivera à tirer à plus de quatre mètres du cercle". 68 matches et quelques vidéos (rassurantes) des entraînements d’avant-match plus tard, Markelle Fultz a bel et bien rejoué cette nuit.

Accueilli en héro et acclamé par le public de Philadelphie, le premier choix de la draft a montré un visage beaucoup plus conquérant en 15 minutes que lors des quatre matches auxquels il avait pris part en début de saison. Les Sixers ont dézingué les Nuggets (123-104) sous l’impulsion de Joel Embiid (20 points, 13 rebonds). Fultz est sorti du banc. Il a du mal à se mettre en rythme mais il est monté en puissance à chaque minute. Presque chaque possession. Et il a profité de l’écart déjà large pour s’illustrer en fin de match. 10 points, 5/13 aux tirs et quand même 8 passes décisives à l’arrivée. Solide pour une… première ? C’est presque comme s’il venait enfin de lancer sa carrière. Il est peu probable que Fultz soit utilisé en playoffs. Mais il a encore quelques matches de saison régulière pour continuer à engranger de l’expérience et à se mettre dans le rythme. En attendant de briller l’année prochaine ?

La performance inattendue : 42 points pour Trey Burke !

Star universitaire à Michigan, rookie décevant à Utah puis quasiment disparu des radars NBA depuis, Trey Burke est en train de relancer sa carrière à New York. Le joueur de 25 ans a posté une performance assez stupéfiante cette nuit. Il a inscrit 42 points (19/31 aux tirs) et délivré 12 passes décisives. En revanche, les Knicks se sont tout de même inclinés contre les Hornets (128-137). Mais le petit meneur (1,83 m), fan d’Allen Iverson, marque des points. Pas seulement en mettant la balle dans le panier. Il a déjà gagné sa place dans l’effectif pour la saison prochaine. Et peut-être même un peu plus.

Les Knicks ont trois jeunes joueurs sur le même poste : Frank Ntilikina, Emmanuel Mudiay et Burke. Le Français n’a visiblement pas la confiance du staff qui l’a titularisé quatre fois mais jamais à la mène. Le Congolais Mudiay ne répond pas aux attentes depuis le début de sa carrière. Il reste donc Burke, plus expérimenté. Mais aussi plus frêle et dont le potentiel est plus limité. Il cartonne aujourd’hui avec une équipe des Knicks en perdition. Mais peut-il vraiment s’imposer comme le meneur d’avenir de la franchise ? Cela semble moins probable. Mais après, tout, sa performance épique de la nuit ne l’était pas non plus. Et pourtant il l’a fait.

Le match : Duel de rookies entre Tatum et Jackson

Les deux meilleurs ailiers de la cuvée 2017 se retrouvaient cette nuit. D’un côté Josh Jackson des Suns. De l’autre Jayson Tatum des Celtics. Les deux bonhommes se sont défiés et c’était amusant. Ils ont chacun terminé meilleur marqueur de leur équipe (et du match) avec 23 points. En revanche, Boston est reparti avec la victoire (102-94).

Les Français : Retour sur le banc pour un Ntilikina performant

Pas forcément complètement à l’aise dans son rôle d’arrière lorsqu’il a été titularisé la nuit dernier, Frank Ntilikina était à nouveau remplaçant cette nuit. Mais il a assuré dans la peau du deuxième meneur. Le jeune homme a terminé avec 12 points et 3 passes en 18 minutes avant de sortir en raison d’une sixième faute. Dans le camp d’en face, Nicolas Batum a inscrit 9 points.

Frank Ntilikina (New York Knicks)Getty Images

Tous les scores

Hornets – Knicks : 137-128

Pistons – Lakers : 112-106

Timberwolves – Grizzlies : 93-101

Suns – Celtics : 94-102