Isaiah Thomas évite aux Cavaliers la correctionnelle

Le match : Cleveland renoue avec la victoire

Après quatre défaites consécutives, les triples finalistes avaient besoin d’un succès pour se relancer. Pour stopper l’hémorragie, gagner un peu de confiance et remettre la machine en marche. Si possible pour de bon. Malgré cette fameuse victoire attendue, les journalistes présents à la Quicken Loans Arena de Cleveland ont décrit un vestiaire terne. Calme. Certainement pas d’humeur à célébrer.

Nous avons de grosses difficultés en ce moment. Mais nous avions vraiment besoin de cette victoire“, confiait tout de même LeBron James, auteur de 16 petits points avec 6 balles perdues et un 2/8 aux lancers-francs indigne de son statut.

Oui, les Cavaliers ont gagné. Mais ils ont simplement mis à terre le Magic, l’équipe qui dispose du plus mauvais bilan NBA à ce jour (13 victoires, 32 défaites). Et ce n’est même pas comme s’ils avaient battu la lanterne rouge avec la manière. Non. Les hommes de Tyronn Lue ont eu chaud jusqu’à la dernière seconde et il a fallu un panier refusé par les arbitres pour que la soirée ne tourne pas une fois de plus au cauchemar.

La partie avait pourtant bien commencé. James et les siens ont attaqué le match en boulet de canon pour rapidement se mettre à l’abri. Ils ont compté jusqu’à 23 points d’avance. A priori suffisant pour faire tourner, reposer les stars, dérouler son basket et enfin reprendre un peu d’élan. Ce n’est pas du tout ce qui s’est passé.

Les Cavaliers se sont endormis. Ils se sont reposés sur leurs lauriers. Une fois de plus. La balle a cessé de circuler en attaque. Une fois de plus. Un niveau d’efforts proche du néant. Des rotations défensives oubliées ou exécutés avec nonchalance. Et une équipe d’Orlando au bord du gouffre qui a su revenir dans le match jusqu’à repasser devant au score !

Il a fallu quelques inspirations d’Isaiah Thomas (21 points) pour éviter aux siens de sombrer. Le meneur a aussi inscrit les deux lancers décisifs pour prendre un dernier avantage à 11 secondes de la fin. Aaron Gordon a converti un missile à 13 mètres qui a glacé la salle et ses supporteurs à deux secondes de la sirène. Mais les arbitres ont refusé le panier parce que l’intérieur du Magic a récupéré son propre ballon sur un entre-deux (c’est interdit) avant de shooter. Les Cavaliers l’ont donc emporté sur le fil (104-103). Mais ils ont vraiment chaud.

Le joueur : Joel Embiid fête sa sélection pour le All-Star Game

Quelle belle soirée pour Joel Embiid. Il y a quelques années, le pivot camerounais des Sixers prenait son courage à deux mains – derrière son clavier – pour proposer un rencard à la chanteuse Rihanna. La célébrité l’a recalé, lui conseillant de revenir quand il serait un All-Star. Statut dont il bénéficie officiellement depuis cette nuit. La NBA a effectivement dévoilé la liste des titulaires pour le prochain match des étoiles, disputé en février à Los Angeles. Embiid en fait donc partie. Mais il a déjà fait comprendre qu’il ne comptait pas retenter sa chance avec Rihanna. Voilà pour la petite histoire.

En revanche, sa sélection, il l’a fêtée sur le parquet des Celtics. Philadelphie a battu Boston grâce à la superbe performance de sa superstar. Meilleur marqueur (26 pts), rebondeur (16) et passeur (6) de son équipe, le géant a fait la différence contre une équipe de Boston privée de Kyrie Irving. Les Sixers sont toujours neuvièmes à l’Est tandis que les Celtics restent en tête malgré un deuxième revers de suite.

Le retour : James Harden rouillé mais Houston vainqueur

Absent depuis sept matches, James Harden a repris la compétition cette nuit. Sa prestation ne restera pas dans les mémoires : le barbu a inscrit 10 petits à 3/15 aux tirs en 26 minutes. Mais il a tout de même distribué 7 passes, contribuant ainsi au succès de son équipe. Portés par Eric Gordon (30 points) et Chris Paul (19 points, 9 passes), les Rockets ont disposé des Timberwolves.

Le retour (bis) : Derrick Rose refait surface !

Le revoilà. Derrick Rose n’avait plus joué en NBA depuis plus de deux mois. D’abord en raison d’une blessure à la cheville. Impacté psychologiquement par ce nouveau pépin physique, il s’était alors brièvement retiré de la vie professionnelle afin de réfléchir à son avenir dans le basket. Il est finalement revenu au sein des Cavaliers et il a alors pris quelques semaines pour se remettre en forme. Cette nuit marquait son grand retour. Remplaçant, l’ancien MVP a inscrit 9 points en 13 minutes. “Je l’ai trouvé très bon“, avouait même son coach. A voir maintenant si Derrick Rose peut s’imposer dans la durée au sein de la rotation des Cavaliers.

Tous les scores

Celtics – Sixers : 89-80

Cavaliers – Magic : 104-103

Rockets – Timberolves : 116-98 Trail Blazers – Pacers : 100-86