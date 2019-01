James et Antetokounmpo, Westbrook oublié

LeBron James, qui participera pour la 15e année consécutive pour le match opposant chaque année les meilleurs joueurs de NBA, a recueilli le plus de votes dans les trois collèges (public, joueurs, presse) à l'Ouest. À l'Est, c'est Antetokounmpo, de nationalité grecque et d'origine nigériane, qui a terminé la consultation en tête. Selon la nouvelle formule mise en place en 2018, les deux capitaines vont choisir quatre coéquipiers dans la liste des huit autres titulaires, sans tenir compte de leur appartenance aux conférences Ouest et Est.

A l'Ouest, les autres titulaires sont le meneur de Golden State Stephen Curry, son coéquipier Kevin Durant, l'ailier d'Oklahoma City Paul George et enfin le meilleur marqueur du Championnat James Harden qui a inscrit 61 points mercredi lors de la victoire de son équipe, Houston, face aux Knicks.

Westbrook, Davis et Wade vont devoir attendre

À l'Est, les joueurs désignés titulaires sont le pivot camerounais de Philadelphie Joël Embiid, le meneur de Boston Kyrie Irving, l'arrière de Toronto Kawhi Leonard et le meneur de Charlotte Kemba Walker. Parmi les absents de marque figurent Anthony Davis (La Nouvelle-Orléans), Russell Westbrook (OKC) ou encore le triple champion NBA Dwyane Wade (Miami) qui dispute à 36 ans sa dernière saison.

Ils devraient toutefois apparaître dans la liste des 14 remplaçants, qui est constituée par les entraîneurs des 30 franchises NBA. Elle sera dévoilée le 31 janvier. Le 7 février, les compositions des deux équipes, "Team LeBron" et "Team Giannis", seront rendues publiques après les choix à tour de rôle des deux capitaines. Ceux-ci sont libres de choisir dans les listes de titulaires puis de remplaçants. LeBron James, qui n'a plus joué depuis le 25 décembre à cause d'une blessure aux adducteurs, devrait être opérationnel pour le All Star Game. Il a repris l'entraînement cette semaine avec les Lakers et pourrait rejouer dimanche.

Les titulaires pour le All Star Game 2019:

Ouest : Stephen Curry (Golden State), James Harden (Houston), Kevin Durant (Golden State), LeBron James (Lakers), Paul George (OKC)

Est : Kyrie Irving (Boston), Kemba Walker (Charlotte), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, Kawhi Leonard (Toronto), Joël Embiid (Philadelphie).