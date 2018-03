Karl-Anthony Towns a complètement démoli les Hawks : 56 points !

Le joueur : ‘KAT’, le chat sort les griffes

Karl-Anthony Towns est tellement efficace avec un ballon de basket entre les mains qu’il est vraiment difficile de comprendre pourquoi les Timberwolves ne lui donnent justement pas plus la balle. L’intérieur est l’un des meilleurs joueurs, si ce n’est le meilleur, de l’équipe mais il n’est que la troisième option offensive (quand Jimmy Butler est là). Il dispose par exemple de plusieurs possessions de moins que son jeune coéquipier Andrew Wiggins. Et ce alors qu’il est un attaquant plus doué et même un meilleur shooteur extérieur ! Peut-être que ‘KAT’ avait besoin d’être piqué au vif pour se faire violence.

La veille du match contre les Hawks, le jeune homme était sur sa console, prêt à jouer en ligne avec Ben Simmons, la star des Philadelphie Sixers. Il expliquait à son confrère qu’il était préférable de ne pas rester connecté car il avait une rencontre à disputer le lendemain. Simmons lui a alors demandé contre qui jouait les Wolves. Quand Towns lui a répondu qu’il s’agissait d’Atlanta, les deux amis ont eu un fou rire inévitable. Parce que oui, les Hawks sont mauvais cette saison. Mais ils ont évidemment mal pris cette remarque.

Et ça ne les a pas empêché de se faire marcher dessus par la star de Minnesota cette nuit. L’ancien premier choix de draft (2015) a livré un festival sans précédent dans l’Histoire de sa franchise. Il a planté 56 points (19/32 aux tirs, 6/8 à 3 pts) pour mener les siens à la victoire (126-114). Kevin Garnett ou Kevin Love, deux superstars passées par Minneapolis, n’avaient jamais fait aussi bien. Le record, il est pour KAT. Espérons que ses coéquipiers continueront à l’alimenter en ballon parce que la qualification des loups en playoffs en dépend. Ils sont actuellement septièmes avec deux victoires d’avance sur les Clippers. En attendant, Towns peut retourner sur sa console. Cette nuit, il a fait le boulot.

Le match : Boston, quel cœur !

Il y a peu d’équipes qui ont autant été exposées aux blessures que les Celtics cette saison. Gordon Hayward, co-star et salaire le plus imposant de l’effectif, s’est cassé la cheville cinq minutes après le coup d’envoi du nouvel exercice. Depuis, c’est l’hécatombe. Mais jamais les joueurs de Brad Stevens n’ont baissé la tête. Le coach a rafistolé son groupe avec des systèmes ingénieux et ses hommes ont fait preuve de courage et de détermination pour compenser l’absence de certains talents. Rien que cette nuit, Boston était privé de Kyrie Irving et Al Horford, ses deux All-Stars, mais aussi Marcus Morris et Marcus Smart, deux joueurs importants de la rotation. Clairement pas idéal pour affronter le Jazz, formation en plein boom et particulièrement dominante devant son public.

A deux minutes de la fin du match, les Celtics étaient donc menés de 6 points (88-94). Moment choisi pour soudainement hausser leur niveau de jeu, notamment en défense. Ils ont complètement étouffé les attaquants du Jazz sur ces cent vingt dernières secondes. Et ils ont passé un 9-0 conclu par un panier à trois-points de Jaylen Brown (21 points) pour arracher la victoire ! La sirène a retenti juste après son panier. Victoire finale, 97-94. Un exploit de plus pour l’équipe qui compte le plus de remontée improbable cette saison. Un quatrième succès de suite, aussi. Malgré toutes ces blessures, Boston a réussi à se hisser à la deuxième place de la Conférence Est avec 52 victoires en 75 matches. Très fort.

La performance : LeBron rejoint Jordan

Encore une très grande prestation de LeBron James cette nuit. Le King a marqué 41 points, pris 10 rebonds et délivré 8 passes décisives lors de la victoire des Cavaliers contre les Hornets (118-105). Soit 866 matches de suite avec au moins 10 points au compteur pour la superstar de Cleveland ! Il fait ainsi aussi bien que Michael Jordan. Sauf catastrophe, il devrait donc faire mieux que le légendaire numéro 23 des Bulls lors de sa prochaine sortie. Une performance qui en dit long sur sa capacité à rester en bonne santé et à enchaîner les années au plus haut niveau.

Le retour : MarShon Brooks plante 21 points après trois ans d’absence

Voilà trois piges que MarShon Brooks est parti épaissir son compte en banque dans le championnat chinois. Oublié des franchises NBA, il est finalement revenu cette semaine. Les Grizzlies lui ont filé un contrat de dix jours, juste histoire de faire le nombre au sein de l’effectif. Brooks n’a pas tardé à se distinguer. Le joueur a inscrit 21 points pour sa toute première avec Memphis. Il en a même mis 14 dans le dernier quart temps pour faire gagner son équipe contre Portland (108-103), privé de Damian Lillard mais porté par C.J. McCollum (42 points).

Les Français : Guerschon Yabusele titulaire

Pas toujours utilisé par Brad Stevens, Guerschon Yabusele était carrément dans le groupe de départ cette nuit. Il a joué 15 minutes, le temps de marquer 3 points. Rudy Gobert a lui compilé un double-double (11 pts, 10 rbds). Frank Ntilikina est resté bloqué à 3 points et 6 rebonds en 24 minutes. Nicolas Batum a posté 6 points et 5 passes.

Tous les scores

Hornets – Cavaliers : 118-105

Sixers – Knicks : 118-101

Magic – Nets : 104-111

Timberwolves – Hawks : 126-114

Grizzlies – Trail Blazers : 108-103

Jazz – Celtics : 94-97

Suns – Clippers : 99-111

Lakers – Mavericks : 103-93