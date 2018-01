LaVar Ball fait encore des siennes

LaVar Ball, l'omniprésent père de Lonzo Ball, a semé la zizanie chez les Lakers en déclarant dimanche que l'entraîneur de la franchise californienne, Luke Walton, n'avait plus le soutien de ses joueurs.

"Les joueurs ne veulent plus jouer pour Luke Walton", a déclaré Ball père à la chaîne de télévision ESPN depuis la Lituanie où ses deux plus jeunes fils, LiAngelo et LaMelo, ont rejoint le club de Vytautas. "Il a perdu le contrôle de l'équipe", a poursuivi Ball, habitué aux déclarations tapageuses, alors que les Lakers sont 15e et derniers de la conférence Ouest.

Son fils aîné Lonzo, meneur des Lakers depuis cette saison, a assuré depuis Los Angeles qu'il avait toute confiance en Walton. "Je ne décide pas qui est l'entraîneur, mon boulot, c'est de jouer au basket", a-t-il poursuivi.

ESPN critiqué pour lui avoir offert une tribune

Walton, qui entraîne les Lakers depuis juillet 2016, a balayé les affirmations de Ball père : "Je me sens bien à mon poste, j'ai le soutien à 100% de mes dirigeants, on parle beaucoup et ils me soutiennent dans ce que je fais", a-t-il ajouté.

Il a reçu le soutien de son homologue de Dallas, Rick Carlisle qui est aussi le président de l'association des entraîneurs de NBA. "C'est un jeune entraîneur qui fait du boulot fantastique avec une équipe en plein développement", a-t-il noté.

Carlisle a critiqué avec virulence ESPN pour avoir donné une nouvelle fois une plateforme à Ball senior : "Ils devraient faire attention et regarder qui ils laissent s'exprimer, quelles sont ses sources et si ses propos sont légitimes", a-t-il regretté.