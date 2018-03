61 points d'écart : les Hornets de Walker ont collé une raclée historique aux Grizzlies

Le match : Les Hornets ont humilié les Grizzlies

Cela fait déjà un bon moment que Memphis a décidé de tirer un trait sur la saison en cours. Privés de Mike Conley, blessé, les oursons font essentiellement jouer leurs jeunes éléments. La plupart ne sont d’ailleurs pas au niveau. L’équipe a récemment perdu 19 matches de suite. Le tout évidemment dans un but précis : perdre beaucoup pour avoir de plus de chances de gagner… à la draft. Les Grizzlies figurent parmi les (nombreux) candidats au premier choix.

Mais c’est après des rencontres comme celles de cette nuit que les mots sévères de Rudy Gobert envers ceux qui pratiquent cette méthode (le tanking en version originale) prennent tout leur sens. Pour le pivot tricolore, c’est juste une manière d’inculquer la culture de la défaite. Et que dire du revers des Grizzlies contre les Hornets la nuit dernière… les mots manquent tant le score final est bouleversant. Victoire de Charlotte 140-79. 61 points d’écart. Digne d’un match d’honneur départementale masculine entre une équipe qui joue la montée et celle qui est condamnée à descendre. Sauf que là, c’est bien de franchises NBA dont on parle.

Ce succès est le sixième plus large de l’Histoire. Le sixième par plus de 60 points d’écart. Il faut remonter à 1998 – une rouste des Pacers contre Portland (+65) – pour trouver trace d’un pareil scénario. L’effectif des Grizzlies ne ressemble pas à grand-chose, certes. Les obscurs Deyonta Davis, Dillon Brooks ou encore Jarrell Martin étaient tous les trois titulaires. Kobi Simmons a joué 26 minutes. Brian Webber 21. Des jeunes joueurs mais aussi pas mal de porteurs d’eau sur le terrain. Et surtout aucune volonté. Aucun effort ! Avec une grande claque à l’arrivée. Le pire, c’est que ce n’est même pas sûr que cette défaite leur serve d’électrochoc.

Le joueur : Kemba Walker a pris feu !

Au cœur de ce massacre, une performance d’exception. Celle du meneur des Hornets. Au lendemain du match à 32 points et 30 rebonds de Dwight Howard (suspendu cette nuit après avoir hérité d’une seizième faute technique la veille), Kemba Walker a ajouté une autre note historique au carton de son équipe. Il a donc terminé avec 46 points en trois petits quart temps. A peine 28 minutes de jeu. En 18 petites tentatives.

Très adroit, il a converti 10 de ses 14 tirs pris derrière la ligne à trois points. Avec un parfait 10/10 aux lancers. Il est ainsi devenu le troisième joueur NBA à avoir compilé 10 paniers extérieurs et 10 lancers dans le même match.

La qualification : Detroit perd, Cleveland ira en playoffs

Bon, OK, il n’y avait aucun suspense au sujet de la présence des Cavaliers en playoffs. Mais leur ticket est désormais officiellement composté après la défaite des Pistons contre Houston (96-100). Detroit s’est incliné malgré un James Harden très maladroit (21 points mais 4/20 au tir). La franchise du Michigan est toujours neuvième à l’Est. Elle compte cinq victoires de retard sur les Bucks, huitièmes, et dix sur Cleveland, troisième.

La performance importante : Davis et Rondo portent New Orleans

Course aux playoffs encore mais cette fois-ci de l’autre côté du pays. A l’Ouest, les Pelicans sont de plus en plus proches de valider leur place dans le grand huit de la Conférence. Anthony Davis (33 points) et les siens ont su effacer un déficit de 11 points dans le dernier quart temps pour l’emporter contre les Lakers (128-125). L’intérieur All-Star n’était pas le seul à briller. Un surprenant Rajon Rondo a terminé avec 24 points et 10 passes pour aider les Pelicans à conclure leur belle remontée. La franchise est quatrième à l’Ouest et elle peut rêver du podium si elle finit fort la saison.

Le Français : Rudy Gobert très efficace contre Dallas

Pas de grandes stats mais le pivot du Jazz a fait le boulot cette nuit : 11 points, un seul tir manqué, 7 rebonds, 2 interceptions et 5 contres. Utah a battu Dallas dans le sillage de Donovan Mitchell (26 points).

Tous les scores

Magic – Sixers : 98-118

Hornets – Grizzlies : 140-79

Pelicans – Lakers : 128-125

Rockets – Pistons : 100-96

Mavericks – Jazz : 112-119

Kings – Hawks : 105-90