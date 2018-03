Les Nuggets ont complètement saboté leur fin de saison

Le match : Les Raptors enfoncent Denver

Des excuses, il y en a plein. La fatigue après une saison intense. Le manque d’expérience d’un groupe assez jeune dans l’ensemble. Les blessures, évidemment. Mais à ce stade de la saison régulière, toutes les équipes font face aux mêmes handicaps. En revanche, certaines se battent, s’arrachent, et d’autres donnent l’impression de baisser les bras. Les Nuggets entrent dans la deuxième catégorie. L’exercice n’est pas terminé et, sur un malentendu et avec une forte dose de chance, la franchise du Colorado peut encore accrocher les playoffs. Mathématiquement, c’est possible. Mais la qualification semble vraiment compromise après la nouvelle défaite contre les Raptors (110-114) cette nuit.

Ce serait là l’une des déceptions de l’année. Denver a construit son équipe en espérant clairement retrouver le top huit qui lui échappe depuis 2013 à l’Ouest. L’intérieur All-Star Paul Millsap est venu renforcer un groupe de qualité mené par les jeunes stars Nikola Jokic et Jamal Murray. Il y a trois semaines, ce petit monde était encore à la lutte pour le podium de la Conférence ! Les Nuggets ont dégringolé. Et le pire, c’est qu’ils peuvent d’abord s’en prendre à eux-mêmes. Leur manque d’effort dans des matches tous aussi importants les uns que les autres est troublant. Même le coach, Mike Malone, est choqué de l’attitude de ses ouailles. “Il nous reste sept matches ! Chaque action compte mais nous ne jouons pas avec ce sentiment d’urgence. On joue comme s’il nous restait 30 matches ! Je ne peux pas l’expliquer mais c’est inacceptable.”

Cette nuit encore, ses joueurs ont lâché prise alors qu’ils étaient devant à l’entame du dernier quart temps. Des relâchements fréquents. Trop fréquents. Rien que ce mois-ci, les Nuggets ont perdu contre les modestes Lakers mais surtout les cancres que sont les Grizzlies et les Mavericks, deux équipes qui cherchent à… perdre ! Inadmissible à ce stade de la saison. Inadmissible quand une place en playoffs est mise en jeu. Ils sont désormais à deux victoires des Wolves, huitièmes. Mais vu l’état d’esprit de l’équipe, la qualification semble bien loin. Dommage, le talent est là. Pas la mentalité qui va avec.

Le joueur : Damian Lillard plante 41 points avant d’accueillir son enfant

A peine le match terminé cette nuit, Damian Lillard a dû quitter la salle en quatrième vitesse pour une toute autre étape de sa vie. Le meneur star de Portland venait de briser les Pelicans à lui tout seul ou presque. 41 points dont 20 dans le dernier quart temps pour conclure la remontée de Portland. Victoire finale (107-103). Mais la soirée était loin d’être terminée pour lui. Une fois rentré au vestiaire, il avait autre chose à célébrer. Lillard a reçu sur son téléphone un message de sa petite amie qui l’invitait à rentrer à la maison le plus vite possible… parce qu’elle s’apprêtait à donner naissance à leur premier enfant ! Il sera donc absent lors du prochain match de son équipe, contre Memphis, ce soir. Vu le niveau des Grizzlies, les Blazers devraient réussir à s’en sortir en son absence.

La vengeance : Dwyane Wade douche ses anciens coéquipiers

Il n’y a que de l’amour de l’amitié entre Dwyane Wade et LeBron James. Et ce malgré leur dernière expérience commune catastrophique. Le King avait fait venir son grand ami à Cleveland cette saison. Mais Wade n’était pas vraiment sur la même longueur d’onde que le reste du vestiaire et les dirigeants l’ont finalement envoyé à Miami, où il pourra terminer paisiblement son immense carrière. Opposé à ses anciens camarades, le triple champion NBA a pu prendre sa revanche, même s’il n’y avait certainement pas vraiment de comptes à régler.

Mais il a contribué à complètement éteindre une équipe des Cavaliers pourtant flamboyantes en attaque. Les triples finalistes ont été limités à 79 points, leur plus petit total de la saison. James n’a même pas marqué 20 points (18). Et il a été contré par deux fois par Wade ! Appliqué en défense, le vétéran a collé quatre blocks cette nuit. Mais aussi 12 points. Le Heat a dominé son adversaire de 22 points lors des 17 petites minutes passées par ‘Flash’ sur le terrain.

La blessure : Aldridge touché, les Spurs retiennent leur souffle

San Antonio était dixième à l’Ouest avant que LaMarcus Aldridge revienne d’une légère blessure à la cheville pour mener son équipe à six victoires de suite. Les Spurs sont désormais sixièmes. Grâce à lui. Il a porté la franchise toute la saison en l’absence de Kawhi Leonard. C’est donc avec une grande inquiétude que les Texans attendent désormais les résultats de l’IRM passé par l’intérieur All-Star. Il s’est effectivement à nouveau fait mal cette nuit. Aldridge n’a joué que 18 minutes lors de la défaite contre Washington (106-116). Il est touché au genou, partie du corps dont il souffrait depuis déjà un moment. “Nous sommes arrivés au stade où nous avons de gros ennuis dès que LaMarcus attrape froid“, avouait même Manu Ginobili. Les Spurs pourront difficilement se permettre de jouer les playoffs sans leurs deux stars, Aldridge et Leonard.

Les Français : Duel de pivot remplaçant entre Mahinmi et Lauvergne

Tous les Français engagés cette nuit étaient réunis sur le même parquet. Celui des Wizards où Ian Mahinmi (8 points, 5 rebonds) a pris le dessus sur ses compatriotes Joffrey Lauvergne (9 points, 5 rebonds) et Tony Parker (7 points, 3 passes). A charge de revanche.

Tous les scores

Clippers – Bucks 105-98

Raptors – Nuggets : 114-110

Rockets – Bulls : 118-86

Heat – Cavaliers : 98-79

Pelicans – Trail Blazers : 103-107

Wizards – Spurs : 116-106

Kings – Mavericks : 97-103

Warriors – Pacers : 81-92