NBA - Boston a mis du temps pour se défaire de Minnesota

Boston est venu difficilement à bout de Minnesota (91-84) pour signer une cinquième victoire consécutive vendredi, tandis que les Lakers, surclassés à domicile par Charlotte (108-94), renouent avec les heures les plus sombres de leur histoire. Malmenés pendant trois périodes par les Timberwolves, les Celtics ont dû leur salut à Kyrie Irving et surtout à l'inattendu Marcus Smart.

Le salut est venu de Smart (18 points dont 16 après la pause)

Les leaders de la conférence Est ont été chahutés par Karl-Anthony Towns, qui a inscrit 25 points et capté 23 rebonds. Maladroits face au panier adverse (40,4% de réussite aux tirs, 16,7% à 3 points), ils ont compté jusqu'à sept points de retard (55-48), avant de prendre le large lors de la 4e et dernière période. Alors qu'Irving, en panne de réussite (6 sur 16 aux tirs), a été limité à 16 points, le salut est venu de Smart qui a inscrit 16 de ses 18 points après la pause.

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)Getty Images

"Il faut prendre du recul, les statistiques personnelles ne sont pas importantes, ce qui compte, c'est de gagner", a souligné Irving. Les Celtics ont consolidé leur première place (32 v-10 d) et affichent à leur actif cinq victoires de plus que leurs dauphins, les Toronto Raptors (27 v-10 d).

Washington revient sur les talons de Cleveland

La franchise canadienne s'est imposée à Milwaukee 129 à 110 grâce aux 20 points de DeMar DeRozan et aux 21 points de Serge Ibaka. A l'Est toujours, Washington (4e, 23 v-16 d) est revenu sur les talons de Cleveland (3e, 25 v-13 d) en s'imposant à Memphis (102-100) sous l'impulsion de Bradley Beal (34 pts). Philadelphie, porté par Joel Embiid (23 pts) et Ben Simmons (19 pts), a écoeuré Detroit 114 à 78, mais les Sixers ont connu une grosse frayeur en voyant dans les tribunes l'une de leurs légendes Julius Erving pris d'un malaise. Agé de 67 ans, "Dr J", 7e meilleur marqueur de l'histoire, a été hospitalisé et "devrait être autorisé à quitter l'hôpital à l'issue des examens", a indiqué son ancienne équipe.

Inusable Ginobili

Dans sa salle, San Antonio a dominé sans surprise Phoenix 103 à 89 et a conforté sa 3e place au classement de la conférence Ouest (27 v-13 d), derrière Golden State (31 v-8 d) et Houston (27 v-10 d). Les Spurs se sont appuyés sur Kawhi Leonard (21 pts) et sur l'inusable Manu Ginobili, auteur à 40 ans de 21 points en 19 minutes de jeu ! L'Argentin est devenu le deuxième "quadra" dans l'histoire de la NBA à marquer plus de 20 points en sortant du banc des remplaçants.

Manu Ginobili (San Antonio Spurs)Getty Images

"Il est spécial. Je veux prendre ce qu'il prend, il doit avoir accès à une fontaine de jouvance", a plaisanté son entraîneur Gregg Popovich. Tony Parker a marqué 4 points et distillé sept passes décisives.

Les Lakers toujours en panne de confiance

Rien ne va plus pour les jeunes Lakers, en panne de confiance et coincés à la dernière place de la conférence Ouest (11 v-27 d). Ils ont été submergés par les Charlotte Hornets de Dwight Howard (19 pts), de Kemba Walker (15 pts) et de Nicolas Batum (4 pts) et ont concédé une neuvième défaite consécutive à domicile pour égaler la pire série de leur histoire au Staples Center. La deuxième franchise la plus titrée de NBA enregistrait pourtant le retour de son meneur Lonzo Ball qui avait manqué, sur blessure, les six précédents matches de son équipe. Mais Ball, 20 ans, n'a pas fait de miracles et a été limité à 11 points: "On a manqué d'énergie et de tranchant", a-t-il regretté.